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Продавцы и импортеры просят перенести внедрение обязательной маркировки обуви

Они боятся убытков из-за частых перебоев системы «Честный знак»
Ксения Вирченко Татьяна Романова
Максим Стулов / Ведомости

Ассоциация развития технологий маркировки и прослеживаемости «Альянс форта» попросила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова перенести введение обязательной маркировки обуви с 1 марта на 1 сентября 2020 г. Письмо, под которым подписались представители крупных продавцов и импортеров обуви («Детский мир», «Кант», Pazolini Group, Lamoda, «Яндекс.Маркет» и др.), также направлено гендиректору оператора системы маркировки – Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) – Дмитрию Алхазову.

«Ведомости» ознакомились с копией письма, его подлинность подтвердил президент «Альянс форта» Никита Панфилов. В Минпромторг и ЦРПТ письмо поступило, сообщили их представители.

Утвержденный правительством срок введения обязательной маркировки обуви в России – 1 марта 2020 г. С этого дня оборот немаркированной обуви будет запрещен. До мая можно будет промаркировать остатки товара, заказанного до 1 марта, но полученного позже, импортированных товаров – до апреля.

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