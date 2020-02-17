Продавцы и импортеры просят перенести внедрение обязательной маркировки обуви

Утвержденный правительством срок введения обязательной маркировки обуви в России – 1 марта 2020 г. С этого дня оборот немаркированной обуви будет запрещен. До мая можно будет промаркировать остатки товара, заказанного до 1 марта, но полученного позже, импортированных товаров – до апреля.