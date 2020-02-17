En+ заложила в Сбербанке компанию – владельца своих акций

Это стандартная практика: банк дал денег на покупку акций, но потребовал его заложить, чтобы себя обезопасить, говорит старший директор АКРА Максим Худалов. Но у En+ не должно возникнуть проблем с выполнением обязательств перед Сбербанком: выплаты по кредиту должны начаться в 2023 г. К этому времени цены на алюминий (En+ контролирует одного из крупнейших в мире производителей алюминия UC Rusal, 66% выручки компании приходится на металлургический сегмент) вырастут из-за сокращения предложения металла на рынке, поясняет эксперт. При текущих ценах на алюминий неэффективные производства будут закрываться, что приведет к дефициту алюминия. Кроме того, En+ получает преимущество на международных рынках как экологичный производитель металла, добавляет Худалов: если алюминий производится на энергии, вырабатываемой угольными электростанциями, выбросы СО2 на 1 т металла составляют порядка 12 т. Заводы UC Rusal использует энергию ГЭС, что позволяет сократить выбросы СО2 до 4 т на 1 т металла.