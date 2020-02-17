En+ заложила в Сбербанке компанию – владельца своих акций
En+, ранее контролировавшаяся Олегом Дерипаской, заложила в Сбербанке 100% компании «Центр обработки данных», которая приобрела на прошлой неделе акции En+ у ВТБ, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».
Речь идет о пакете в 21,37%. Он обошелся в $1,58 млрд, что соответствует котировкам En+ на Лондонской фондовой бирже. Сделка была профинансирована за счет кредита Сбербанка в размере до 110,6 млрд руб., выданного на срок до декабря 2026 г. Платежи по нему должны были начаться в 2023 г.
1% акций «Центра обработки данных» принадлежит «Иркутскэнерго» (входит в «Евросибэнерго» En+), 99% – ее дочерней компании «Иркутскэнергосвязь». Эти две компании и стали залогодателями перед банком. «Центр обработки данных» занимается деятельностью в области связи на базе проводных технологий, уставный капитал – 10 000 руб., следует из данных СПАРК.
«Инкутскэнергосвязь» на 100% принадлежит «Инкутскэнерго», которая, в свою очередь, принадлежит «Евросибэнерго» (50,19%), «Евросибэнерго гидрогенерация» (41,03%) и «Инкутскэнергосвязь» (0,0077%). «Евросибэнерго» в равных долях принадлежит En+ и «Евросибэнерго распределительная генерация».
Вице-президент Сбербанка Ольга Харламова подтвердила через представителя банка, что в обеспечение по привлеченному кредиту Сбербанку заложены акции компании-заемщика. Договор залога рассчитан до 2029 г. Как пояснила Харламова, условия обеспечительных договоров Сбербанка предусматривают более длинный срок действия, чем срок основного обязательства: это необходимо «на случай судебных споров при возникновении проблем с возвратом долга».
Представитель En+ от комментариев отказался. Купленные акции En+ не намерена погашать, со временем этот пакет полностью или частично может быть продан, говорилось в сообщении компании в начале февраля.
Это стандартная практика: банк дал денег на покупку акций, но потребовал его заложить, чтобы себя обезопасить, говорит старший директор АКРА Максим Худалов. Но у En+ не должно возникнуть проблем с выполнением обязательств перед Сбербанком: выплаты по кредиту должны начаться в 2023 г. К этому времени цены на алюминий (En+ контролирует одного из крупнейших в мире производителей алюминия UC Rusal, 66% выручки компании приходится на металлургический сегмент) вырастут из-за сокращения предложения металла на рынке, поясняет эксперт. При текущих ценах на алюминий неэффективные производства будут закрываться, что приведет к дефициту алюминия. Кроме того, En+ получает преимущество на международных рынках как экологичный производитель металла, добавляет Худалов: если алюминий производится на энергии, вырабатываемой угольными электростанциями, выбросы СО2 на 1 т металла составляют порядка 12 т. Заводы UC Rusal использует энергию ГЭС, что позволяет сократить выбросы СО2 до 4 т на 1 т металла.