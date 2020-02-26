Прибыль производителя Smirnoff и Guinness пострадает от коронавируса
Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе может привести к сокращению финансовых показателей Diageo в 2020 финансовом году (завершится 30 июня), предупредила компания. Негативное влияние в 2020 г. на чистую выручку группа оценивает в 225–325 млн фунтов стерлингов ($291–420 млн), на чистую операционную прибыль – в 140–200 млн фунтов ($181–260 млн).
В странах Азиатско-Тихоокеанского региона, главным образом в Китае, проводится меньше общественных собраний, многие мероприятия переносятся, закрываются гостиницы и торговые точки, напоминает Diageo. В Китае многие бары и рестораны закрыты, число банкетов значительно сократилось. С конца января наблюдаются значительные перебои в продажах, которые продлятся как минимум до марта. После этого ситуация будет постепенно улучшаться, в итоге потребление восстановится к концу финансового 2020 г., надеется производитель.
Британская Diageo – крупнейший в мире производитель спиртных напитков. В числе ее брендов – шотландский виски Johnnie Walker, водка Smirnoff и пиво Guinness. Ее выручка в 2019 финансовом году – 12,9 млрд фунтов ($16,7 млрд), операционная прибыль – более 4 млрд фунтов ($5,2 млрд). На Азиатско-Тихоокеанский регион пришелся 21% всей выручки.
Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Кроме Китая случаи заболевания зарегистрированы более чем в 30 странах. Общее количество заболевших по всему миру превышает 80 000 человек, из них умерло более 2700 человек.
Diageo по-прежнему верит в рост бизнеса в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в ее сообщении. Также она продолжит инвестировать в развитие брендов, обеспечивая сильные позиции для ожидаемого восстановления потребительского спроса.
О негативном влиянии вируса на бизнес сообщали и другие транснациональные корпорации.
Производитель молочных продуктов Danone 26 февраля снизил прогноз продаж и рентабельности на 2020 г., сославшись на неопределенную ситуацию в экономике и влияние коронавируса. Так, компания недосчитается выручки около 100 млн евро из-за ситуации в Китае в I квартале, сообщил Reuters.
Ранее Apple заявила, что не ожидает достижения плановых показателей выручки в I квартале 2020 г. из-за вспышки нового коронавируса. О негативном влиянии предупреждали также Nike, Adidas, LVMH, McDonald's, Starbucks и др.