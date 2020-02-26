Прибыль производителя Smirnoff и Guinness пострадает от коронавируса

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона, главным образом в Китае, проводится меньше общественных собраний, многие мероприятия переносятся, закрываются гостиницы и торговые точки, напоминает Diageo. В Китае многие бары и рестораны закрыты, число банкетов значительно сократилось. С конца января наблюдаются значительные перебои в продажах, которые продлятся как минимум до марта. После этого ситуация будет постепенно улучшаться, в итоге потребление восстановится к концу финансового 2020 г., надеется производитель.