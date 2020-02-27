«Вкусвилл» заставит Европу вспомнить об СССР

Это второй случай, когда крупный российский продовольственный ритейлер выходит на зарубежный рынок, вспоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: «Светофор» в 2018 г. вышел на рынок Румынии, а в 2019 г. – Германии под брендом Mere.