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«Вкусвилл» заставит Европу вспомнить об СССР

Там он предстанет наследником советских традиций: продукты полезны, но долго не хранятся
Ксения Вирченко
У «Вкусвилла» нидерландская бизнес-модель, говорил основатель сети Андрей Кривенко /Getty Images

Продовольственная сеть «Вкусвилл» зарегистрировала 6 февраля Vkusvill Netherlands B.V., свидетельствуют данные нидерландского реестра юридических лиц. Основной вид деятельности новой нидерландской компании – работа супермаркетов, продажа продуктов питания и сопутствующих товаров. По словам представителя «Вкусвилла», сейчас идет подготовка к открытию магазинов в Европе, говорить о конкретных планах пока преждевременно.

Это второй случай, когда крупный российский продовольственный ритейлер выходит на зарубежный рынок, вспоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: «Светофор» в 2018 г. вышел на рынок Румынии, а в 2019 г. – Германии под брендом Mere.

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