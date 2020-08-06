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Enel пришла со своей турбиной

Энергохолдинг попросил смягчить требования к обновлению ТЭС
Александр Волобуев
Невинномысская ГРЭС /Enel

Итальянский энергохолдинг Enel в конце июля обратился к вице-премьеру Юрию Борисову и министру энергетики Александру Новаку с просьбой смягчить условия отбора проектов по модернизации старых ТЭС. «Ведомости» ознакомились с документом. Его подлинность подтвердили источник на рынке и федеральный чиновник.

В стране с 2019 г. действует госпрограмма модернизации старых ТЭС, оценивающаяся в 1,9 трлн руб. Генерирующие компании подают проекты модернизации своих станций на конкурсный отбор; обязательным условием для участия является использование российских турбин либо собираемых в РФ иностранных с высокой степенью локализации. Проекты, которые таким образом одобряются, получают право на гарантированный возврат инвестиций на уровне 14% годовых через повышенные платежи для потребителей. В рамках этой программы в России до 2031 г. должно быть модернизировано 40 ГВт мощностей ТЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных