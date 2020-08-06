Enel пришла со своей турбиной

В стране с 2019 г. действует госпрограмма модернизации старых ТЭС, оценивающаяся в 1,9 трлн руб. Генерирующие компании подают проекты модернизации своих станций на конкурсный отбор; обязательным условием для участия является использование российских турбин либо собираемых в РФ иностранных с высокой степенью локализации. Проекты, которые таким образом одобряются, получают право на гарантированный возврат инвестиций на уровне 14% годовых через повышенные платежи для потребителей. В рамках этой программы в России до 2031 г. должно быть модернизировано 40 ГВт мощностей ТЭС.