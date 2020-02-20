Итальянская Enel переходит на чистую энергетику в России
В октябре 2019 г. «Энел Россия» (ее контролирует итальянская Enel) продала самую большую угольную станцию в России – Рефтинскую ГРЭС (Свердловская обл.) компании «Кузбассэнерго» за 20,7 млрд руб., входящей в структуру СУЭК Андрея Мельниченко. «Это событие ознаменовало полный выход угольной генерации из периметра компании с 2020 г.», – сообщила в среду, 19 февраля, «Энел Россия» и представила стратегию развития на 2020–2022 гг. Она предполагает переход к более устойчивой бизнес-модели и росту присутствия в секторе возобновляемой энергетики, подчеркивает компания.
После продажи Рефтинской ГРЭС в периметре компании остались три станции, работающие на природном газе, она также строит ветропарки. «Инвестиции в ВИЭ и модернизацию наших газовых активов обеспечивают создание нового портфеля устойчивых активов компании и ее переход к более зеленому производству энергии», – приводятся в пресс-релизе слова генерального директора «Энел Россия» Карло Полашано Вилламаньи. Совокупные капитальные затраты на 2020–2022 гг. составят 39,4 млрд руб., что на 2% выше по сравнению с прошлым планом, что связано с новыми проектами модернизации и ВИЭ.