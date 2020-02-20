Итальянская Enel переходит на чистую энергетику в России

После продажи Рефтинской ГРЭС в периметре компании остались три станции, работающие на природном газе, она также строит ветропарки. «Инвестиции в ВИЭ и модернизацию наших газовых активов обеспечивают создание нового портфеля устойчивых активов компании и ее переход к более зеленому производству энергии», – приводятся в пресс-релизе слова генерального директора «Энел Россия» Карло Полашано Вилламаньи. Совокупные капитальные затраты на 2020–2022 гг. составят 39,4 млрд руб., что на 2% выше по сравнению с прошлым планом, что связано с новыми проектами модернизации и ВИЭ.