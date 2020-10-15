Maersk заявила о росте прибыли в III квартале и годового прогноза

Датская компания Maersk, крупнейшая в мире контейнерная судоходная и логистическая группа, объявила 13 октября, что ее доход в III квартале 2020 г. составит $9,9 млрд, а EBITDA – $2,4 млрд (в аналогичный период прошлого года – $1,7 млрд). По прогнозу компании, годовой показатель EBITDA без учета затрат на реструктуризацию составит $7,5–8 млрд, тогда как всего два месяца назад Maersk давала прогноз в $6–7 млрд, а еще раньше – $5,5 млрд. За первые девять месяцев 2020 г. этот показатель составил $5,6 млрд, что уже выше, чем в аналогичный период прошлого года.