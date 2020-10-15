Maersk заявила о росте прибыли в III квартале и годового прогноза

Maersk заявила о росте прибыли в III квартале и годового прогнозаХотя мировой объем морских перевозок сократился
Датская компания Maersk, крупнейшая в мире контейнерная судоходная и логистическая группа, объявила 13 октября, что ее доход в III квартале 2020 г. составит $9,9 млрд, а EBITDA – $2,4 млрд (в аналогичный период прошлого года – $1,7 млрд). По прогнозу компании, годовой показатель EBITDA без учета затрат на реструктуризацию составит $7,5–8 млрд, тогда как всего два месяца назад Maersk давала прогноз в $6–7 млрд, а еще раньше – $5,5 млрд. За первые девять месяцев 2020 г. этот показатель составил $5,6 млрд, что уже выше, чем в аналогичный период прошлого года.
По словам гендиректора Maersk Сорена Скоу, мировой спрос на морские контейнерные перевозки восстанавливается после локдаунов первой волны коронавирусной инфекции быстрее, чем ожидалось. «Объемы растут, а вслед за ними и цены. Издержки под контролем, и наши доходы в секторе логистики и услуг растут, – приводит его слова Financial Times. – Прогноз на IV квартал позитивный по тем же причинам, а значит, мы можем повысить наши ожидания по годовым показателям».
Однако Скоу остерегся давать прогноз на более длительный срок. По его словам, в 2021 г. сектор может вновь столкнуться с проблемами, если страны начнут прибегать к локдауну во время второй волны пандемии. Не ясно пока и как долго пандемия продлится в целом. Во II квартале 2020 г. объем морских грузоперевозок Maersk упал на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в III квартале – на 3%.
Maersk расширяет услуги в России
Maersk объявила, что с октября перевозки грузов из основных портов России в Москву, запущенные компанией в тестовом режиме в первом полугодии 2020 г. в партнерстве с российскими железнодорожными операторами, становятся регулярными. Время доставки до Москвы составляет 48 часов из Санкт-Петербурга, Усть-Луги и Новороссийска, а из порта Восточный – 11–12 дней.
Компания объявила о программе реструктуризации, которая обойдется в $100 млн и приведет к сокращению 2000 рабочих мест в подразделениях морских грузоперевозок и логистики и услуг. Всего в компании работает более 80 000 сотрудников. По данным исследовательской группы Alphaliner, Maersk контролирует около 17% мирового рынка морских контейнерных перевозок, оборот на котором оценивается в $180 млрд за перевозку около 2 млрд т грузов на 5000 судов в год.
В первой половине года, по данным аналитической фирмы SeaIntelligence Consulting, объем морских контейнерных перевозок сократился почти на 7%. Но при этом эксперты фирмы прогнозируют совокупную годовую прибыль компаний сектора на уровне в $12–15 млрд, что существенно выше прошлогоднего показателя в $5,9 млрд. «Участники рынка получили важный урок в этом году, – рассказал Financial Times генеральный директор SeaIntelligence Consulting Ларс Йенсен. – Если до конца года не случится ничего неожиданного, то, несмотря на пандемию, их финансовые результаты за 2020 г. будут намного лучше, чем в прошлом году».
По оценкам аналитиков, сектор морских контейнерных грузоперевозок относительно легко переживает пандемию, в основном благодаря консолидации и созданию альянсов, что позволяет компаниям рационализировать бизнес.
После банкротства в 2017 г. (первого в секторе за 30 лет) корейской компании Hanjin Shipping большинство перевозчиков примкнули к трем основным «альянсам» – 2M, Ocean Alliance и The Alliance (Maersk входит в 2M). На их долю, по словам аналитика по инвестициям фирмы Jeffries Дэвида Керстенса, приходится около 85% тихоокеанских контейнерных перевозок и почти 100% перевозок из Дальнего Востока в Европу.
Использование совместного пула судов и мест на них позволяет компаниям добиться значительного сокращения издержек. Кроме того, спрос на грузоперевозки поддерживается резким ростом онлайн-продаж товаров по всему миру. А раз растет спрос, растут и цены. По данным лондонской консалтинговой фирмы Drewry Shipping Consultants, рассчитываемый ею индекс мировых цен на контейнерные перевозки (World Container index, WCI) сегодня вдвое выше показателя годовой давности.
То же самое происходит с индексом Shanghai Containerised Freight Index (SCFI), который рассчитывается и публикуется Шанхайской морской биржей и показывает изменение стоимости фрахта на перевозки контейнеров из Китая по основным мировым направлениям. А цены спотового рынка от Шанхая до Лос-Анджелеса в этот же период утроились.