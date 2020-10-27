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«Лукойл» просит льготы для Ярегского месторождения

Проект сложный и заслуживает налоговых послаблений, считают аналитики
Анна Подлинова
Вагит Алекперов обещает посвятить весь 2021 год диалогу с правительством и Министерством финансов /Евгений Разумный / Ведомости

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой предоставить основанный на инвестиционном соглашении вычет из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для Ярегского месторождения высоковязкой нефти в Коми, рассказали «Ведомостям» четыре источника.

Алекперов направил письмо Мишустину в октябре, уточняет источник, знакомый с планами компании, и подтвердил источник в одном из профильных министерств. В правительстве письмо получили и сейчас «прорабатывают вопрос», говорят два источника в правительстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных