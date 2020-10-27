«Лукойл» просит льготы для Ярегского месторождения

«Лукойл» просит льготы для Ярегского месторожденияПроект сложный и заслуживает налоговых послаблений, считают аналитики
Глава «Лукойла» Вагит Алекперов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой предоставить основанный на инвестиционном соглашении вычет из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для Ярегского месторождения высоковязкой нефти в Коми, рассказали «Ведомостям» четыре источника.
Алекперов направил письмо Мишустину в октябре, уточняет источник, знакомый с планами компании, и подтвердил источник в одном из профильных министерств. В правительстве письмо получили и сейчас «прорабатывают вопрос», говорят два источника в правительстве.
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