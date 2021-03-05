В России в прошлом году открылось рекордно низкое количество новых аптек

В России в прошлом году открылось рекордно низкое количество новых аптекИх доходность на фоне пандемии упала, и запускать их стало невыгодно
В прошлом году число аптек в России выросло всего на 541 объект (до 64 495 точек), говорится в исследовании DSM Group, с которым ознакомились «Ведомости». Это самый низкий показатель с 2013 г., более ранних данных нет. Для сравнения: в 2019 г. на рынке фармацевтической розницы появилось 1532 новые точки, а в 2018 г. – 2981.
После резкого скачка продаж в марте 2020 г. (46% год к году) на фоне начавшейся пандемии коронавируса, а также снижения курса рубля последовало такое же резкое падение, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Так, по его словам, в апреле продажи выросли всего на 4,6%, а в мае этот показатель и вовсе сократился на 2,1%, что объясняется в том числе начавшимся локдауном по всей стране. В июне продажи выросли на 2% год к году, примерно такая же динамика наблюдалась до конца года. И только в декабре показатель увеличился на 19%, что связано с традиционным сезонным спросом.