В России в прошлом году открылось рекордно низкое количество новых аптек

После резкого скачка продаж в марте 2020 г. (46% год к году) на фоне начавшейся пандемии коронавируса, а также снижения курса рубля последовало такое же резкое падение, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Так, по его словам, в апреле продажи выросли всего на 4,6%, а в мае этот показатель и вовсе сократился на 2,1%, что объясняется в том числе начавшимся локдауном по всей стране. В июне продажи выросли на 2% год к году, примерно такая же динамика наблюдалась до конца года. И только в декабре показатель увеличился на 19%, что связано с традиционным сезонным спросом.