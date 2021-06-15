UC Rusal получит средства на модернизацию устаревших мощностей

UC Rusal получит средства на модернизацию устаревших мощностейДля этого она может продать до 2,8% акций ГМК «Норникель»
UC Rusal подала заявку на участие в программе обратного выкупа акций (buyback) ГМК «Норильский никель», сообщила компания 15 июня. Как пояснил «Ведомостям» заместитель генерального директора UC Rusal Максим Полетаев, компания предъявила к выкупу весь принадлежащий ей пакет акций «Норникеля» (27,82%), но продавать так много не планирует. «О конкретной цифре говорить преждевременно. Это будет зависеть от того, как другие акционеры будут участвовать в программе выкупа. После погашения выкупаемых акций доля UC Rusal не опустится ниже блокирующей (25% плюс 1 акция)», – сказал Полетаев. Снижение доли компании в «Норникеле» в результате обратного выкупа будет частично компенсировано последующим погашением большей части приобретаемых акций, уточнили в UC Rusal.
Совет директоров «Норникеля» принял решение о buyback 27 апреля по инициативе крупнейших акционеров компании – «Интерроса» Владимира Потанина (34,6%), UC Rusal (27,8%) и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,7%). «Норникель» может выкупить до 5 382 865 собственных акций (27 780 руб. за одну акцию), составляющих 3,4% акционерного капитала, на общую сумму около $2 млрд, сообщала компания. Заявки на участие в программе принимаются до 18 июня 2021 г. включительно.