UC Rusal получит средства на модернизацию устаревших мощностей

UC Rusal подала заявку на участие в программе обратного выкупа акций (buyback) ГМК «Норильский никель», сообщила компания 15 июня. Как пояснил «Ведомостям» заместитель генерального директора UC Rusal Максим Полетаев, компания предъявила к выкупу весь принадлежащий ей пакет акций «Норникеля» (27,82%), но продавать так много не планирует. «О конкретной цифре говорить преждевременно. Это будет зависеть от того, как другие акционеры будут участвовать в программе выкупа. После погашения выкупаемых акций доля UC Rusal не опустится ниже блокирующей (25% плюс 1 акция)», – сказал Полетаев. Снижение доли компании в «Норникеле» в результате обратного выкупа будет частично компенсировано последующим погашением большей части приобретаемых акций, уточнили в UC Rusal.