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UC Rusal получит средства на модернизацию устаревших мощностей

Для этого она может продать до 2,8% акций ГМК «Норникель»
Василий Милькин
Средства от участия в обратном выкупе UC Rusal планирует направить в том чисое на достройку Тайшетского алюминиевого завода /РУСАЛ

UC Rusal подала заявку на участие в программе обратного выкупа акций (buyback) ГМК «Норильский никель», сообщила компания 15 июня. Как пояснил «Ведомостям» заместитель генерального директора UC Rusal Максим Полетаев, компания предъявила к выкупу весь принадлежащий ей пакет акций «Норникеля» (27,82%), но продавать так много не планирует. «О конкретной цифре говорить преждевременно. Это будет зависеть от того, как другие акционеры будут участвовать в программе выкупа. После погашения выкупаемых акций доля UC Rusal не опустится ниже блокирующей (25% плюс 1 акция)», – сказал Полетаев. Снижение доли компании в «Норникеле» в результате обратного выкупа будет частично компенсировано последующим погашением большей части приобретаемых акций, уточнили в UC Rusal. 

Совет директоров «Норникеля» принял решение о buyback 27 апреля по инициативе крупнейших акционеров компании – «Интерроса» Владимира Потанина (34,6%), UC Rusal (27,8%) и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,7%). «Норникель» может выкупить до 5 382 865 собственных акций (27 780 руб. за одну акцию), составляющих 3,4% акционерного капитала, на общую сумму около $2 млрд, сообщала компания. Заявки на участие в программе принимаются до 18 июня 2021 г. включительно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных