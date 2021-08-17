«Лукойл» и «Русснефть» обсуждают СП для переработки газа

Как отметил собеседник «Ведомостей», участие «Русснефти» в проекте связано с прогнозируемым ростом объемов добычи ПНГ на месторождениях компании в Нижневартовском районе ХМАО. По его словам, экономический анализ проекта показал, что создание единой площадки по переработке газа позволит диверсифицировать исторически сложившуюся схему поставок газа в регионе, существенно улучшить экономику и удельные показатели проекта, а также значительно снизить ценовые риски. «Совместный проект позволит компании не только инвестировать в проект, но и контролировать стоимость переработки газа», – подчеркнул он.