Количество медицинских сервисов в торговых центрах выросло на 15% за два года

В московских торговых и офисных комплексах растет количество арендаторов, оказывающих те или иные медицинские услуги, сообщили «Ведомостям» представители консалтинговых компаний. Так, по словам старшего директора ритейл-департамента «CBRE Россия» Марины Малахатько, число медицинских центров, офисов лабораторно-диагностических сетей, стоматологических кабинетов, магазинов ортопедической продукции, пунктов вакцинации и т. д. на таких объектах увеличилось на 15% по сравнению с допандемийным периодом – с 800 до 920. Несмотря на то что их доля в структуре арендаторов все еще невелика, так как, как правило, они занимают площади до 800 кв. м, это достаточно существенный прирост, считает она.