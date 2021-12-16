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Количество медицинских сервисов в торговых центрах выросло на 15% за два года

Этому способствовала пандемия коронавируса
Маргарита Соболь Анна Киселева
Доля медицинских сервисов в торговых центрах выросла на 15% с конца 2019 г. / Максим Стулов / Ведомости

В московских торговых и офисных комплексах растет количество арендаторов, оказывающих те или иные медицинские услуги, сообщили «Ведомостям» представители консалтинговых компаний. Так, по словам старшего директора ритейл-департамента «CBRE Россия» Марины Малахатько, число медицинских центров, офисов лабораторно-диагностических сетей, стоматологических кабинетов, магазинов ортопедической продукции, пунктов вакцинации и т. д. на таких объектах увеличилось на 15% по сравнению с допандемийным периодом – с 800 до 920. Несмотря на то что их доля в структуре арендаторов все еще невелика, так как, как правило, они занимают площади до 800 кв. м, это достаточно существенный прирост, считает она.

Если говорить о мультифункциональных и торговых центрах, а также деловых и жилых массивах, то доля таких объектов выросла с 2 до 4%, подтверждает партнер и руководитель департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Ольга Антонова. Малахатько утверждает, что в США доля медицинских объектов еще выше – за время пандемии она увеличилась до 5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных