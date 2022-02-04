У аграриев возникли проблемы с получением новых льготных кредитов

У аграриев возникли проблемы с получением новых льготных кредитовЛимиты на субсидирование сократились из-за удвоения ключевой ставки
Банки начали отказывать аграриям в предоставлении новых льготных краткосрочных кредитов, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух крупных сельскохозяйственных компаний. Такое финансирование привлекается на срок до года, максимальная ставка по ним составляет 5%. Сами они объясняют это резким сокращением государственного финансирования.
Лимит субсидий на новые кредиты на 2022 г. установлен на уровне 2 млрд руб., говорится в плане льготного кредитования на сайте Минсельхоза Это почти в 8 раз меньше прошлогодних лимитов, заявленных в январе, на аналогичные цели, подчеркивает собеседник «Ведомостей» в крупном агрохолдинге.
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