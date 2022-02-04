У аграриев возникли проблемы с получением новых льготных кредитов

Лимит субсидий на новые кредиты на 2022 г. установлен на уровне 2 млрд руб., говорится в плане льготного кредитования на сайте Минсельхоза Это почти в 8 раз меньше прошлогодних лимитов, заявленных в январе, на аналогичные цели, подчеркивает собеседник «Ведомостей» в крупном агрохолдинге.