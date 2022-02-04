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У аграриев возникли проблемы с получением новых льготных кредитов

Лимиты на субсидирование сократились из-за удвоения ключевой ставки
Екатерина Бурлакова
В случае дефицита оборотных средств аграрии могут сократить внесение удобрений в период посевных работ, а это напрямую скажется на урожайности / Максим Стулов / Ведомости

Банки начали отказывать аграриям в предоставлении новых льготных краткосрочных кредитов, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух крупных сельскохозяйственных компаний. Такое финансирование привлекается на срок до года, максимальная ставка по ним составляет 5%. Сами они объясняют это резким сокращением государственного финансирования.

Лимит субсидий на новые кредиты на 2022 г. установлен на уровне 2 млрд руб., говорится в плане льготного кредитования на сайте Минсельхоза Это почти в 8 раз меньше прошлогодних лимитов, заявленных в январе, на аналогичные цели, подчеркивает собеседник «Ведомостей» в крупном агрохолдинге.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных