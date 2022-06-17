Дюков предрек закрытие НПЗ в Европе из-за санкций

Дюков предрек закрытие НПЗ в Европе из-за санкцийЗамена российской нефти потребует времени и инвестиций на перенастройку европейских заводов
Эмбарго Евросоюза (ЕС) на поставки российской нефти может привести к серьезным проблемам в европейской нефтеперерабатывающей отрасли, вплоть до закрытия ряда НПЗ. Такое мнение высказал 17 июня в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков.
Он отметил, что после вступления эмбарго в силу европейские потребители будут вынуждены приобретать нефть из более отдаленных регионов, таких как Канада, Гайана и Бразилия. Это, по мнению Дюкова, приведет к дополнительным логистическим расходам для европейских НПЗ, которые в последние 10–15 лет и так работают с низкой маржинальностью.
По данным агентства Argus, маржа производства бензина в ЕC в 2021 г. колебалась от $2 до $17/барр.
Сильнее ограничение на поставки российской нефти, по словам топ-менеджера, ударит по заводам, расположенным вдали от морского побережья. Именно «материковым» европейским НПЗ, использовавшим преимущественно нефть из РФ и не имеющим выхода к портам, придется серьезно перенастраивать производственные процессы. «У этих заводов недостаточный резервуарный парк, нужно накапливать разные сорта нефти, осуществлять блендирование, нужны инвестиции в первичную переработку», – сказал глава «Газпром нефти».
Дюков напомнил, что польским НПЗ для перенастройки под норвежскую, североморскую и саудовскую нефть потребовалось 7–8 лет. Он подчеркнул, что дополнительные инвестиции в перенастройку «материковых» НПЗ могут снизить их эффективность и «поставить вопрос в принципе об их закрытии или перепрофилировании».
Дюков добавил, что российская нефть востребована на рынке. По его словам, сейчас Россия поставляет в Азию уже более 50% своей нефти, хотя в начале 2022 г. три четверти поставок шли в Европу. «За перенастройку мирового нефтяного рынка придется заплатить мировой экономике и, прежде всего, потребителю, но не российскому», – резюмировал он.
В начале июня 2022 г. ЕС включил частичный запрет на поставки российской нефти в шестой пакет санкций против России, введенных из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Через шесть месяцев будет запрещен импорт российской нефти, поставляемой по морю. Но эмбарго пока не распространяется на импорт по нефтепроводу «Дружба» мощностью 720 000 баррелей в сутки, а Чехия и Болгария добились отсрочки вступления в силу эмбарго на поставки российской нефти до середины 2023 г. и до конца 2024 г. соответственно. На этом фоне цена нефти Brent в начале июня держались стабильно выше $120/барр. 17 июня нефть Brent торговалась в диапазоне $113–121/барр., свидетельствуют данные биржи ICE.
Сокращать закупки российской нефти европейские покупатели начали еще раньше, когда после начала СВО запретили импортировать российскую нефть США и Великобритания. В марте англо-голландская компания Shell и британская BP заявили, что больше не будут покупать российскую нефть, отказываться от нее начали также и крупные международные трейдеры.
Из-за этого российская нефть Urals поставляется на мировой рынок со значительным дисконтом к эталонной марке Brent. Средняя цена на Urals в мае, по данным Минфина России, составляла $78,8/барр., а фьючерсы на нефть Brent в мае торговались в диапазоне $101–123/барр.
Ключевыми потребителями российской нефти в ЕС являются Нидерланды (37,4 млн т в 2021 г., по данным ФТС), Германия (19,2 млн т) и Польша (11,2 млн т). Наиболее сильно в процентном отношении от поставок нефти из России зависели, в частности, Словакия, получившая из России в прошлом году 5,3 млн т (96% импорта нефти), а также Финляндия (6,3 млн т, 70%) и Венгрия (3,4 млн т, 57%). По данным Bloomberg, в прошлом году Россия поставляла в Европу порядка 720 000 барр./сутки по трубопроводам и около 1,57 млн барр./сутки танкерами.
По данным газеты La Stampa, под угрозой закрытия находится принадлежащий «Лукойлу» итальянский нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии («Ведомости» писали об этом 1 июня 2022 г.). В начале мая болгарский телеканал BTV со ссылкой на представителя «Лукойл Болгария» сообщал о трудностях болгарского НПЗ, принадлежащего компании, с полным переключением на нероссийскую нефть. Компания поясняла, что завод рассчитан на работу с нефтью Urals и «не имеет реальных альтернатив» для ее замещения.
«Ведомости» направили запросы в TotalEnergies, BP, Shell и другие крупные нефтяные компании, владеющие НПЗ в Европе. А также в российские «Лукойл» и «Роснефть», также имеющие нефтеперерабатывающие заводы в ЕС.
По словам аналитика «Финама» Сергея Кауфмана, европейская нефтепереработка, особенно в Восточной и Центральной Европе, сейчас может покупать российскую нефть со значительным дисконтом и ей это выгодно. Но в долгосрочной перспективе на фоне планирующихся санкционных ограничений угрожающие прогнозы главы «Газпром нефти» могут сбыться.
«Европейскую нефтепереработку ждут тяжелые времена», – соглашается управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин. Он отмечает, что на перестройку с одного сорта нефти на другой «требуются месяцы». И добавляет, что дефицит сырья приводит к снижению рентабельности НПЗ и, как следствие, росту цен на нефтепродукты. «К ценам на бензин всегда приковано особое внимание, а инфляция в Европе уже бьет рекорды», – подчеркивает Громадин.
Руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анна Морина отмечает, что с июня по декабрь 2020 г. маржа переработки европейских НПЗ была отрицательной или околонулевой. И растет она, по словам эксперта, «только в периоды опережающего роста цен на нефтепродукты», как было, например, в апреле – мае текущего года. «Учитывая существенную скидку за Urals, наилучшие результаты демонстрировали компании, продолжающие использовать российскую нефть», – добавляет она.
Кауфман указывает, что после начала действия эмбарго на нефть из России возможно перенаправление на европейский рынок части арабской нефти. Также поставлять нефть в Европу, по его словам, могли страны, имеющие потенциал к росту добычи и объемов экспорта, – США, Канада и Бразилия. В случае смягчения санкционного режима к ним могут присоединиться также Венесуэла и Иран.
Наиболее уязвимы, по словам Кауфмана, сегодня европейские заводы, которые ранее получали основную часть нефти только из России. Это итальянский НПЗ «Лукойла» и немецкие НПЗ, получающие нефть по трубопроводу «Дружба» (Германия планирует отказаться и от трубопроводной нефти из РФ, хотя эмбарго ЕС на нее не распространяется. – «Ведомости»). Громадин считает, что в первую очередь угроза закрытия может грозить НПЗ «Лукойла» (Burgas – в Болгарии, Petrotel- в Румынии, ISAB – в Италии и Zeeland – в Голландии), а также НПЗ Bayernoil в Германии, которым владеют Varo Energy, «Роснефть» и Eni.