Дюков предрек закрытие НПЗ в Европе из-за санкций

В начале июня 2022 г. ЕС включил частичный запрет на поставки российской нефти в шестой пакет санкций против России, введенных из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Через шесть месяцев будет запрещен импорт российской нефти, поставляемой по морю. Но эмбарго пока не распространяется на импорт по нефтепроводу «Дружба» мощностью 720 000 баррелей в сутки, а Чехия и Болгария добились отсрочки вступления в силу эмбарго на поставки российской нефти до середины 2023 г. и до конца 2024 г. соответственно. На этом фоне цена нефти Brent в начале июня держались стабильно выше $120/барр. 17 июня нефть Brent торговалась в диапазоне $113–121/барр., свидетельствуют данные биржи ICE.