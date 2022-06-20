Роспатент зарегистрировал заявки «Вкусно – и точка» на новые товарные знаки

Пока что ООО «Система ПБО» подало заявки на словесный, комбинированный и изобразительный товарный знак в следующих классах МКТУ (международная классификация товаров и услуг): 16 (печатная продукция, включая упаковку), 18 (зонты и сумки), 25 (одежда), 28 (игры), 29 (пищевые продукты из мяса, рыбы, а также овощи и фрукты), 30 (сэндвичи, напитки и т. д.), 32 (вода, напитки) и 43 (услуги общепита). Обычно процедура регистрации занимает 6–10 месяцев, а если у Роспатента возникают дополнительные запросы – на 4–6 месяцев дольше, говорит советник практики интеллектуальной собственности Seamless Legal Ирина Шурмина. Она отмечает, что по ускоренной процедуре товарный знак можно зарегистрировать за два месяца.