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Роспатент зарегистрировал заявки «Вкусно – и точка» на новые товарные знаки

Юристы считают, что рестораны «Еда и точка» могут создать экс-McDonald’s препятствия в Роспатенте
Маргарита Соболь Галина Казакулова
Юристы считают, что экс-McDonald’s, скорее всего, сможет зарегистрировать новое название в качестве товарного знака, но если компания не договорится с приморской сетью, то та может создать много препятствий / Евгений Разумный / Ведомости

Владеющее сетью бывших McDonald’s ООО «Система ПБО» 15 июня подало заявку на регистрацию товарного знака «Вкусно и точка» (без тире), а также ряда новых названий блюд на смену «Биг тейсти», «Макфлури» и другим маркам, права на которые закреплены за транснациональной компанией. В частности, в обновленном меню могут появиться «Биг бифсти» и «Мега джуси».

Пока что ООО «Система ПБО» подало заявки на словесный, комбинированный и изобразительный товарный знак в следующих классах МКТУ (международная классификация товаров и услуг): 16 (печатная продукция, включая упаковку), 18 (зонты и сумки), 25 (одежда), 28 (игры), 29 (пищевые продукты из мяса, рыбы, а также овощи и фрукты), 30 (сэндвичи, напитки и т. д.), 32 (вода, напитки) и 43 (услуги общепита). Обычно процедура регистрации занимает 6–10 месяцев, а если у Роспатента возникают дополнительные запросы – на 4–6 месяцев дольше, говорит советник практики интеллектуальной собственности Seamless Legal Ирина Шурмина. Она отмечает, что по ускоренной процедуре товарный знак можно зарегистрировать за два месяца.

В пресс-службе «Вкусно – и точка» оперативно не смогли ответить на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных