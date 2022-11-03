Азербайджан хочет от Европы гарантий закупки газа и инвестиций

Разработкой Шах-Дениза, с которого идут сейчас поставки в Европу (законтрактовано около 10 млрд куб. м в год), занимаются сразу несколько независимых компаний, таких как «Лукойл» и BP (оператор проекта), общая стоимость инвестиций акционеров $25 млрд, говорит эксперт. Он отмечает, что дополнительных мощностей на проекте сейчас нет. Решение о наращивании добычи и экспорта на таких проектах может быть принято только на основании решения ключевых акционеров, что затрудняет процесс в условиях неопределенности в отношении долгосрочных поставок и отсутствия транспортной инфраструктуры, напоминает Блохин. Последнее можно считать отдельным фактором, усугубляющим процесс согласования дополнительных поставок, говорит эксперт.