Segezha Group задумалась о продаже заводов в Европе

По словам Шамолина, Segezha Group уже переориентировала поставки на другие рынки — в том числе в страны СНГ, Китай, Египет, Турцию и Израиль. Он также пожаловался на резкий рост затрат на логистику. В частности, по его словам, доставка пиломатериалов с иркутских предприятий в КНР выросла с $20 до $70 за 1 куб. м, из Северо-Западного федерального округа в Египет — с $25–30 до $130–140, в КНР — с $50 до $120 за 1 куб. м.