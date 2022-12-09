Segezha Group задумалась о продаже заводов в Европе

Segezha Group задумалась о продаже заводов в ЕвропеПокупателями могут стать финские или американские производители упаковки
Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК «Система») хочет продать свои предприятия, расположенные в Европе. Об этом сообщил 9 декабря президент компании Михаил Шамолин.
По словам топ-менеджера, уже поступило несколько предложений от потенциальных покупателей и холдинг изучает их. «Мы европейские активы всегда рассматривали не столько как атрибут EBITDA, прибыльности, сколько как канал продаж нашей бумаги на европейском рынке. Этот канал сейчас закрылся, мы свои объемы бумаги вынуждены перераспределять по другим рынкам <..>, актив пока находится в таком подвешенном состоянии», — сказал Шамолин (цитата по «Интерфаксу»).
Европейская «дочка» холдинга Segezha Packaging объединяет семь заводов по производству бумажной упаковки в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии. Общая мощность этих предприятий составляет 769 млн бумажных мешков в год. Предприятия вошли в состав Segezha Group в 2014 г.
Сейчас европейские заводы компании, по словам Шамолина, продолжают работать, но испытывают проблемы как с получением сырья, так и со сбытом продукции. «Клиенты не хотят работать с компаниями, которые имеют русские корни», – пояснил он.
Поэтому в качестве альтернативы, по словам топ-менеджера, рассматривается создание на базе Segezha Packaging совместных предприятий (СП) с миноритарной долей российской компании. Кроме того, прорабатывается создание новых мощностей по производству бумажной упаковки «в других регионах мира», в том числе в Турции и Египте, пояснил он.
В пресс-службе Segezha Group от дополнительных комментариев отказались.
Segezha Group объединяет предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, активы расположены в 12 странах. На предприятиях холдинга работает 13 000 человек. Его выручка по МСФО за 9 месяцев 2022 г. выросла к аналогичному периоду прошлого года на 28% до 87,4 млрд руб. «за счет эффекта от консолидации активов НЛХК и «Интер Форест Рус»», сообщали компания 9 декабря. Чистая прибыль снизилась на 37% и составила 7 млрд руб. Показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации) снизился на 7% до 20,3 млрд руб. из-за «инфляции на ряд компонентов производства и увеличения затрат на логистику». Показатель EBITDA не приводится в отчете.
После начала СВО на Украине, которая продолжается с февраля 2022г., Евросоюз с июля запретил поставки на свою территорию лесопромышленной продукции из РФ, включая бумагу.
По словам Шамолина, Segezha Group уже переориентировала поставки на другие рынки — в том числе в страны СНГ, Китай, Египет, Турцию и Израиль. Он также пожаловался на резкий рост затрат на логистику. В частности, по его словам, доставка пиломатериалов с иркутских предприятий в КНР выросла с $20 до $70 за 1 куб. м, из Северо-Западного федерального округа в Египет — с $25–30 до $130–140, в КНР — с $50 до $120 за 1 куб. м.
Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников отмечает, что на европейские активы Segezha Group приходится порядка 30% выручки. «Но сама компания подчеркивает, что их доля в EBITDA скромная. Скорее всего, речь идет о маржинальности, близкой к 10%, или 2-3 млрд руб. в год», - продолжает он. Стоимость активов, которые в текущей ситуации «явно снизили свою доходность», Шапошников оценивает в 4-6 млрд руб., то есть не более $100 млн.
Предприятиями холдинга в Европе, по его мнению, могли заинтересоваться финские компании, «поставляющие похожие материалы и имеющие схожую логистику». Шапошников также обращает внимание на попытки американских производителей упаковки увеличить свою долю на европейском рынке, поэтому они также могут претендовать на заводы Segezha Group. Игорь Новоселов из агентства лесопромышленной аналитики WhatWood добавляет, что конвертинговые мощности «могут быть интересны как игрокам из целлюлозно-бумажной промышленности, упаковочной отрасли, так и сегменту конечного потребления бумажных мешков».