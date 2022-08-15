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Экспорт пиломатериалов из России сократился на 16%

Эксперты допускают, что темпы снижения ускорятся во второй половине 2022 года
Василий Милькин Николай Николаев
Экспорт пиломатериалов из России рухнул на 16% / Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт пиломатериалов (доски, брус и др.) в апреле – июле, по расчетам «Ведомостей» на основе данных оператора Федеральной государственной информсистемы лесного комплекса «Рослесинфорг», снизился на 16% до 8,9 млн куб. м. В июле экспорт пиломатериалов упал на 28,3% к уровню июля 2021 г. до 2,1 млн куб. м. Относительно уровня июня 2021 г. поставки снизились на 10,4%.

За семь месяцев 2022 г. снижение экспорта составило всего 3,6% к тому же периоду 2021 г. вместо ожидавшихся ранее 10%, говорится в сообщении «Рослесинфорга» от 16 августа. За рубеж было поставлено за это время 15,4 млн куб. м пиломатериалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных