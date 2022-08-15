Экспорт пиломатериалов из России сократился на 16%

За семь месяцев 2022 г. снижение экспорта составило всего 3,6% к тому же периоду 2021 г. вместо ожидавшихся ранее 10%, говорится в сообщении «Рослесинфорга» от 16 августа. За рубеж было поставлено за это время 15,4 млн куб. м пиломатериалов.