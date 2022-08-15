Экспорт пиломатериалов из России сократился на 16%Эксперты допускают, что темпы снижения ускорятся во второй половине 2022 года
Экспорт пиломатериалов (доски, брус и др.) в апреле – июле, по расчетам «Ведомостей» на основе данных оператора Федеральной государственной информсистемы лесного комплекса «Рослесинфорг», снизился на 16% до 8,9 млн куб. м. В июле экспорт пиломатериалов упал на 28,3% к уровню июля 2021 г. до 2,1 млн куб. м. Относительно уровня июня 2021 г. поставки снизились на 10,4%.
За семь месяцев 2022 г. снижение экспорта составило всего 3,6% к тому же периоду 2021 г. вместо ожидавшихся ранее 10%, говорится в сообщении «Рослесинфорга» от 16 августа. За рубеж было поставлено за это время 15,4 млн куб. м пиломатериалов.
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