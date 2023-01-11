Наследственный конфликт в Natura Siberica, судя по всему, завершен

Конфликт между родственниками Трубникова начался сразу после смерти бизнесмена в январе 2021 г. На доли в компаниях группы стали претендовать его дети, а также вдова Анастасия Трубникова, которая на момент кончины основателя Natura Siberica находилась с ним в бракоразводном процессе. Она также пыталась через суд добиться признания своих детей иждивенцами супруга с выделением им доли в наследстве, но суды ей в этом требовании отказали. Теперь же наследственный конфликт можно считать разрешенным, говорит источник, близкий к компании. Он уточняет, что юридически все судебные тяжбы между наследниками закончатся в течение месяца. По его словам, передача долей в структурах Natura Siberica детям Трубникова стала возможной, после того как суд признал брак бизнесмена с третьей женой Анастасией недействительным.