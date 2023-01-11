Наследственный конфликт в Natura Siberica, судя по всему, завершен

Наследственный конфликт в Natura Siberica, судя по всему, завершенДети основателя косметической компании Андрея Трубникова получили доли в ее структурах
Трое детей основателя косметической компании Natura Siberica Андрея Трубникова – Дмитрий и Екатерина от первого брака и Елизавета от второго – получили по 20% в каждом из трех юридических лиц группы – ООО «Натура Сиберика», ООО «Вкусные продукты Агафьи» и ООО «Сибирский вертолет».
По данным «СПАРК-Интерфакса», эти сделки были завершены 30 декабря 2022 г. Там также сказано, что по остальным структурам Natura Siberica («Первое решение», «Планета органика», «Органик шоп рус», «Камчатка мама», «Северная косметика», «Черная скала») поданы заявления в ЕГРЮЛ о внесении изменений в учредительные документы, выписки по ним будут готовы в середине января.
Источник, близкий к Natura Siberica, говорит, что в данном случае также идет речь о передаче долей в этих фирмах детям Трубникова. Получить комментарии последних «Ведомостям» не удалось. Юридические компании, представляющие их интересы, не предоставили комментарии, сославшись на служебную тайну. Официальный представитель косметической компании воздержался от комментариев до полного окончания процесса вступления в наследство.
Конфликт между родственниками Трубникова начался сразу после смерти бизнесмена в январе 2021 г. На доли в компаниях группы стали претендовать его дети, а также вдова Анастасия Трубникова, которая на момент кончины основателя Natura Siberica находилась с ним в бракоразводном процессе. Она также пыталась через суд добиться признания своих детей иждивенцами супруга с выделением им доли в наследстве, но суды ей в этом требовании отказали. Теперь же наследственный конфликт можно считать разрешенным, говорит источник, близкий к компании. Он уточняет, что юридически все судебные тяжбы между наследниками закончатся в течение месяца. По его словам, передача долей в структурах Natura Siberica детям Трубникова стала возможной, после того как суд признал брак бизнесмена с третьей женой Анастасией недействительным.
Это подтверждает и человек, близкий к одному из участников корпоративного конфликта в косметической компании: он утверждает, что иск о признании брака недействительным подал дорогомиловский межрайонный прокурор. Правда, по его словам, Кунцевский районный суд в удовлетворении его требований отказал, но в ноябре 2022 г. апелляционная инстанция это решение отменила. Спустя месяц определение последней устояло и в кассации. На сайте Мосгорсуда есть карточка соответствующего дела, даты принятия решений по нему совпадают со сказанным собеседником «Ведомостей», но сами документы не опубликованы из-за запрета суда. Если исходить из факта того, что дети Трубникова стали получать свидетельства о праве на соответствующую часть наследства, можно предположить, что итоговый состав наследников наконец определился, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.