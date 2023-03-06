Россия возобновила поставки дизтоплива в Индию

Российские нефтяные компании в конце февраля 2023 г. отправили три партии дизельного топлива в Индию впервые с июля 2021 г., сообщил «Ведомостям» старший аналитик Kpler Виктор Катоня. Первые поставки российского дизтоплива после многолетнего перерыва начались после того, как индийские власти снизили экспортную пошлину. С 15 февраля она уменьшилась в 6 раз с $12/барр. до $2/барр., что позволило индийским компаниям осуществлять поставки горючего за рубеж.