Россия возобновила поставки дизтоплива в Индию

Россия возобновила поставки дизтоплива в ИндиюМестные НПЗ возобновили импорт после резкого снижения экспортной пошлины на топливо
Российские нефтяные компании в конце февраля 2023 г. отправили три партии дизельного топлива в Индию впервые с июля 2021 г., сообщил «Ведомостям» старший аналитик Kpler Виктор Катоня. Первые поставки российского дизтоплива после многолетнего перерыва начались после того, как индийские власти снизили экспортную пошлину. С 15 февраля она уменьшилась в 6 раз с $12/барр. до $2/барр., что позволило индийским компаниям осуществлять поставки горючего за рубеж.
В июле 2022 г. Индия ввела налог «на непредвиденные расходы» для производителей сырой нефти и сборы на экспорт моторного топлива. Это было сделано с целью ограничить вывоз частными НПЗ авиакеросина и дизеля за рубеж и не допустить тем самым дефицита на внутреннем рынке.
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