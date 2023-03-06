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Россия возобновила поставки дизтоплива в Индию

Местные НПЗ возобновили импорт после резкого снижения экспортной пошлины на топливо
Дарья Савенкова
SAM PANTHAKY / AFP

Российские нефтяные компании в конце февраля 2023 г. отправили три партии дизельного топлива в Индию впервые с июля 2021 г., сообщил «Ведомостям» старший аналитик Kpler Виктор Катоня. Первые поставки российского дизтоплива после многолетнего перерыва начались после того, как индийские власти снизили экспортную пошлину. С 15 февраля она уменьшилась в 6 раз с $12/барр. до $2/барр., что позволило индийским компаниям осуществлять поставки горючего за рубеж.

В июле 2022 г. Индия ввела налог «на непредвиденные расходы» для производителей сырой нефти и сборы на экспорт моторного топлива. Это было сделано с целью ограничить вывоз частными НПЗ авиакеросина и дизеля за рубеж и не допустить тем самым дефицита на внутреннем рынке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных