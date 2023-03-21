Налоговая служба подала иск о банкротстве сети магазинов шуб Elena Furs

Налоговая служба подала иск о банкротстве сети магазинов шуб Elena FursРанее ей доначислили более 400 млн рублей налогов
Инспекция Министерства России по налогам и сборам № 4 по Москве 14 марта обратилась в столичный арбитраж с иском о банкротстве ООО «Елена Фурс», головной структуры одноименной компании, которая занимается продажей шуб. Дата рассмотрения заявления и общая сумма долга в карточке дела не указаны. Но в прошлом году «Елена Фурс» пыталась в суде оспорить доначисление ей 411 млн руб. налогов. Решение по ее искам на данный момент не вынесено. Запросы в саму компанию и в Федеральную налоговую службу остались без ответов.
Шубы под брендом Elena Furs в России начали выпускать в 1991 г. Товары производятся на собственных фабриках компании в Пятигорске и в Москве. Ее сеть магазинов включает 15 точек в столице и регионах, говорится на официальном сайте Elena Furs. На начало 2022 г. активы компании составляют 3,7 млрд руб., а средняя ежемесячная выручка сети – 72,7 млн руб., говорится в судебных материалах. Владелец юрлица – гражданин Армении Левон Асатрян.