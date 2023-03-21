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Налоговая служба подала иск о банкротстве сети магазинов шуб Elena Furs

Ранее ей доначислили более 400 млн рублей налогов
Маргарита Соболь
vk.com/elenafurs

Инспекция Министерства России по налогам и сборам № 4 по Москве 14 марта обратилась в столичный арбитраж с иском о банкротстве ООО «Елена Фурс», головной структуры одноименной компании, которая занимается продажей шуб. Дата рассмотрения заявления и общая сумма долга в карточке дела не указаны. Но в прошлом году «Елена Фурс» пыталась в суде оспорить доначисление ей 411 млн руб. налогов. Решение по ее искам на данный момент не вынесено. Запросы в саму компанию и в Федеральную налоговую службу остались без ответов.

Шубы под брендом Elena Furs в России начали выпускать в 1991 г. Товары производятся на собственных фабриках компании в Пятигорске и в Москве. Ее сеть магазинов включает 15 точек в столице и регионах, говорится на официальном сайте Elena Furs. На начало 2022 г. активы компании составляют 3,7 млрд руб., а средняя ежемесячная выручка сети – 72,7 млн руб., говорится в судебных материалах. Владелец юрлица – гражданин Армении Левон Асатрян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных