Налоговая служба подала иск о банкротстве сети магазинов шуб Elena Furs

Инспекция Министерства России по налогам и сборам № 4 по Москве 14 марта обратилась в столичный арбитраж с иском о банкротстве ООО «Елена Фурс», головной структуры одноименной компании, которая занимается продажей шуб. Дата рассмотрения заявления и общая сумма долга в карточке дела не указаны. Но в прошлом году «Елена Фурс» пыталась в суде оспорить доначисление ей 411 млн руб. налогов. Решение по ее искам на данный момент не вынесено. Запросы в саму компанию и в Федеральную налоговую службу остались без ответов.