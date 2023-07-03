Эксперты оценили оптимизацию зарплат в «Почте России»

«Почте России» давно нужно было задуматься об изменении формата работы, считает эксперт. «Она имеет более разветвленную сеть отделений, чем многие банки. Почему бы это не использовать? Почему не сосредоточить на базе отделений почты в отдаленных районах уже готовый комплекс услуг «Мой бизнес», «Мои документы», телетайп? Привлекать туда население оказанием государственных и муниципальных услуг. Это могут быть, в том числе, бесплатные услуги, которые оплачивают региональные бюджеты», – рассуждает Сафонов.