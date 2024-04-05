«Вкусвилл» купил старейший сервис корпоративного питания в России

«Вкусвилл» купил старейший сервис корпоративного питания в РоссииПриобретение «Обед.ру» могло обойтись ритейлеру в 200 млн рублей
«Вкусвилл» закрыл сделку по приобретению 95% компании «Обед.ру» – это старейший сервис корпоративного питания в России, сообщил представитель сети. По 30% в «Обед.ру» ранее принадлежало совладельцам рекрутингового сервиса Superjob.ru Сергею Габестро и Алексею Захарову, а также Владимиру Орлову. У кипрской «Транспортейшн инвестментс холдинг лимитед» осталось 5%.
«Обед.ру» – бесплатная для пользователей платформа, которая помогает HR-отделам компаний организовать питание сотрудников. Сервис появился в 2004 г., это один из первых отечественных агрегаторов. «Обед.ру» закрывает потребности более 700 работодателей по всей стране, среди которых: «СКБ Контур», АО «Глонасс», SuperJob, Joom, «Фабрикант» и другие. Компании интегрируют «Обед.ру» в свои системы учета и подключают удобный сотрудникам способ обслуживания – вендинги, доставку обедов в офис или карты питания, позволяющие расплатиться в любом из партнерских ресторанов.
Выручка АО «Вкусвилл» по РСБУ в 2023 г. составила 257,8 млрд руб., а чистая прибыль – 5,1 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Выручка «Обед.ру» в 2023 г. по РСБУ составила 98 млн руб., чистая прибыль – 47,6 млн руб.
Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил сделку в 200 млн руб. с учетом высокой прибыльности и потенциала масштабирования концепции.
Приобретение «Обед.ру» усиливает позиции «Вкусвилла» в сегментах технологий в корпоративном питании и доставки из ресторанов, а главное – дает доступ к востребованному и технологичному сервису, сообщил представитель ритейлера. «Мы изучили рынок корпоративного питания и видим потенциал для роста и создания дополнительных ценностей в этом сегменте. Мы нацелены на развитие компании, усиление бренда, расширение сотрудничества с партнерами и поиск новых решений как в В2В, так и в B2C-сегменте», – заявила лидер проекта по интеграции «Обед.ру» в экосистему «Вкусвилла» Марина Фролова.
«Вкусвилл» имеет устойчивые позиции как крупнейший пищевой бренд в России и лидер в онлайн-продажах продовольствия в Московском регионе, у компании большой потенциал для укрепления позиций и в сегменте общественного питания, считает Бурмистров. При экспансии в экосистему HoReCa (рестораны и отели) у «Вкусвилла» есть очень хорошие возможности нарастить долю рынка за счет силы бренда, закупочной силы, лояльной аудитории, пояснил эксперт.
«Вкусвилл» с 2019 г. открывает кафе с выпечкой и десертами в своих магазинах, а в 2023 г. выкупил бренд и активы сети семейных кафе «Андерсон» и запустил проект дарк-китчен («темных кухонь», приготовление и доставка готовой еды) «Сгоряча» в качестве сети кафе. В марте 2024 г. «Ведомости» писали о планах ритейлера запустить сеть пиццерий «Rимляне». Также в марте «Вкусвилл» получил 80% в компании «Вместе», которая будет развивать под этим брендом кофейни совместно с владельцем кофеен Do.bro Coffee.
На апрель 2024 г. у «Вкусвилла» работают более 1900 магазинов и более 150 дарксторов в 152 городах России. Также в компанию входят проекты вендингов, микромаркетов, кейтеринг «Вкусвилл праздник», «Вкусмил», доставка по всей России и СНГ, экспортное направление и др.