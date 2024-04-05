«Вкусвилл» купил старейший сервис корпоративного питания в России

«Вкусвилл» с 2019 г. открывает кафе с выпечкой и десертами в своих магазинах, а в 2023 г. выкупил бренд и активы сети семейных кафе «Андерсон» и запустил проект дарк-китчен («темных кухонь», приготовление и доставка готовой еды) «Сгоряча» в качестве сети кафе. В марте 2024 г. «Ведомости» писали о планах ритейлера запустить сеть пиццерий «Rимляне». Также в марте «Вкусвилл» получил 80% в компании «Вместе», которая будет развивать под этим брендом кофейни совместно с владельцем кофеен Do.bro Coffee.