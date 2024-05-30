ГТЛК прогнозирует дефицит отечественных гражданских судов в ближайшие годы

ГТЛК прогнозирует дефицит отечественных гражданских судов в ближайшие годыВерфям не хватает кадров и денег на перевооружение производства
Производство гражданских судов в России в ближайшие три года не будет поспевать за спросом, следует из обзора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). С документом ознакомились «Ведомости».
В 2024 г. отечественные верфи выпустят в общей сложности 74 судна при ожидаемом спросе в 112 единиц.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам