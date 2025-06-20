«Магнит» сокращает число жестких дискаунтеров «Первый выбор»Этот формат требует больших инвестиций
Под управлением ритейлера «Магнит», по данным на 1 июня 2025 г., находилось 167 магазинов дискаунтера «Первый выбор», подсчитала для «Ведомостей» компания Infoline. По ее данным, на конец прошлого года у него было 175 торговых точек.
«Магнит» запустил первые магазины «Первый выбор» в феврале 2023 г. в Подмосковье. В первый же год ритейлер довел число точек до 60. А в 2024 г. компания заявила, что ее цель – 300 объектов. Но к концу года он остановился на 175. «Магнит» действительно взял паузу в развитии сети «Первый выбор», подтвердил представитель компании. По его словам, она сейчас пересматривает требования к формату в условиях высокого инфляционного давления на капитальные затраты.
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