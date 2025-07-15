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Предприниматели попросили Госдуму и ФАС не ограничивать скидки от маркетплейсов

Ассоциации селлеров и владельцев ПВЗ считают, что запрет подрывает рыночные механизмы и вредит малому бизнесу
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Несколько ассоциаций предпринимателей в сфере электронной торговли обратились к Госдуме и в ФАС с просьбой не вводить в законопроект о платформенной экономике ограничение скидок, которые маркетплейсы предоставляют за свой счет. Обращение подписано президентом Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ) Алексеем Москаленко, директором Союза электронной торговли (СЭТ) Георгием Багиряном, первым вице-президентом Союза интернет-торговли (СИТ) Екатериной Авдеевой и председателем Ассоциации участников рынка электронной торговли (АУРЭК) Евгенией Черницкой (эти организации объединяют продавцов маркетплейсов и владельцев пунктов выдачи заказов – ПВЗ). Оно было, в частности, направлено в думские комитеты по промышленности и торговле, экономической политике, малому и среднему предпринимательству. Документ есть в распоряжении «Ведомостей».

Что беспокоит бизнес

В обращение вошли предложения участников рынка, собранные в ходе круглого стола, прошедшего 10 июля на площадке «Деловой России» по инициативе комитета по цифровым платформам этой организации. Там обсуждался законопроект о платформенной экономике, принятый Госдумой в первом чтении 9 июля. Во время первого чтения председатель думского комитета по промышленности Владимир Гутенев («Единая Россия») предложил ко второму чтению внести в законопроект максимальную величину скидки от маркетплейса в 10%. Он напомнил, что в поддержку ограничений на «инвестиции в скидки» выступал и «Яндекс».

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