Предприниматели попросили Госдуму и ФАС не ограничивать скидки от маркетплейсов

Несколько ассоциаций предпринимателей в сфере электронной торговли обратились к Госдуме и в ФАС с просьбой не вводить в законопроект о платформенной экономике ограничение скидок, которые маркетплейсы предоставляют за свой счет. Обращение подписано президентом Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ) Алексеем Москаленко, директором Союза электронной торговли (СЭТ) Георгием Багиряном, первым вице-президентом Союза интернет-торговли (СИТ) Екатериной Авдеевой и председателем Ассоциации участников рынка электронной торговли (АУРЭК) Евгенией Черницкой (эти организации объединяют продавцов маркетплейсов и владельцев пунктов выдачи заказов – ПВЗ). Оно было, в частности, направлено в думские комитеты по промышленности и торговле, экономической политике, малому и среднему предпринимательству. Документ есть в распоряжении «Ведомостей».