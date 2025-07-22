Московское «Шереметьево» замещает ядро своей внутренней сети

Московское «Шереметьево» замещает ядро своей внутренней сетиАэропорт отказывается от софта и оборудования американской Cisco
Московский международный аэропорт «Шереметьево» ищет исполнителя по импортозамещению ядра сети центра обработки данных (ЦОД) и сети хранения данных (СХД) за 127,4 млн руб. Это следует из материалов конкурса на портале госзакупок, размещенных 10 июля.
Ядро сети – это центральная и критически важная часть сети ЦОДа и СХД, которая соединяет между собой все сетевое оборудование, размещенное в ЦОДе, объясняет директор департамента «Облака и данные» «Рексофта» Руслан Заединов. Именно поэтому кибератаки часто таргетируют на ядро сети и СХД: через эту точку можно получить доступ ко всему сразу – компьютерам, контроллерам, серверам и проч.
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