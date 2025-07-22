Московское «Шереметьево» замещает ядро своей внутренней сети

Ядро сети – это центральная и критически важная часть сети ЦОДа и СХД, которая соединяет между собой все сетевое оборудование, размещенное в ЦОДе, объясняет директор департамента «Облака и данные» «Рексофта» Руслан Заединов. Именно поэтому кибератаки часто таргетируют на ядро сети и СХД: через эту точку можно получить доступ ко всему сразу – компьютерам, контроллерам, серверам и проч.