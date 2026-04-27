Аналитики ожидают роста цен на платину и палладий в 2026 году в полтора раза

Аналитики ожидают роста цен на платину и палладий в 2026 году в полтора разаОдной из причин станет скачок цен на нефть из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке
Средняя цена на палладий в 2026 г. вырастет на 49% к уровню прошлого года до $1712 за тройскую унцию, платину – на 52% до $1950 за унцию. Такой прогноз в обзоре металлургического и горнодобывающего сектора приводят аналитики консалтинговой компании «Эйлер». Ключевыми причинами роста цен авторы обзора называют дефицит металлов платиновой группы на мировом рынке и рост издержек производителей.
Объем дефицита палладия в 2026 г., по их оценке, достигнет 12–13% от объема спроса, платины – 4%. Абсолютные цифры аналитики «Эйлера» не приводят. «Норникель», основной российский производитель этих металлов, в декабре прошлого года прогнозировал дефицит спроса на палладий в мире в 2026 г. на уровне 100 000 унций при спросе в 9,3 млн унций (т. е. в размере 1% от потребления), на платину – 300 000 унций при спросе в 7,4 млн унций (4%).