«Аэрофлот» удвоил расходы на техобслуживание самолетов

«Аэрофлот» удвоил расходы на техобслуживание самолетовЭто соответствует стратегии перевозчика по сохранению парка, говорят эксперты
Расходы авиакомпании «Аэрофлот» без учета дочерних «России» и «Победы» на поддержание парка самолетов и двигателей в летном состоянии в I квартале 2026 г. составили 7,27 млрд руб., следует из отчета компании по РСБУ. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Динамика роста остальных расходов перевозчика в отчетном периоде была куда скромнее. Например, затраты на авиакеросин за январь – март 2026 г. выросли на 2% до 46,6 млрд руб., код-шеринг – на 6% до 46,14 млрд руб., наземное обслуживание – на 16% до 10,24 млрд руб., персонал – на 17% до 13 млрд руб.
