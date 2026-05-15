De Longhi рассчитывает выйти на продавцов, нелегально торгующих товарами бренда

De Longhi рассчитывает выйти на продавцов, нелегально торгующих товарами брендаДля этого итальянский производитель кофеварок судится с «Авито»
Итальянский производитель De Longhi с начала года подал пять исков в отношении российской платформы для размещения объявлений «Авито», обнаружили «Ведомости» в картотеке арбитражных дел. Производитель бытовой техники хочет разобраться с пользователями площадки, разместившими объявления, как утверждает истец, без его ведома.
De Longhi Appliances S.r.l. подала к ООО «Кех екоммерц» (ТМ «Авито») три иска в феврале и еще два иска в конце апреля, следует из карточек дел. Во всех случаях речь идет о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере от 100 000 до 160 000 руб. Они рассматриваются сейчас в порядке упрощенного производства.
