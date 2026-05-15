Мировой рынок СПГ останется дефицитным до 2028 года

Предложение сжиженного природного газа (СПГ) в 2026 г. на мировом рынке будет на 30–35 млн т, или на 8%, ниже ожидаемого ранее объема. Об этом говорится в обзоре, подготовленном экспертами Центра ценовых индексов (ЦЦИ). В феврале базовый сценарий прогноза ЦЦИ предполагал, что предложение топлива на мировом рынке в 2026 г. составит 471 млн т, а спрос – 462 млн т. Сейчас агентство прогнозирует, что спрос на СПГ в мире в этом году составит 444 млн т, а предложение – лишь 441 млн т. Таким образом, на рынке образуется дефицит топлива в объеме 3 млн т.