Автопроизводитель Volga вложит в локализацию китайских машин 60 млрд рублей

ПЛА собирает автомобили на той же площадке, где до СВО «Группа ГАЗ» выпускала по контракту с Volkswagen Group легковые машины одноименного бренда, а также Skoda. Это предприятие способно выпускать до 110 000 автомобилей ежегодно. В 2021 г. с его конвейера сошло 52 300 автомобилей Volkswagen и Skoda. В период 2011–2015 гг. на предприятии также выпускали компактные легковые машины Chevrolet Aveo по контракту с General Motors. Этот завод до недавнего времени оставался одним из последних не занятых новыми инвесторами после ухода глобальных автобрендов с российского рынка.