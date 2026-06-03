Автопроизводитель Volga вложит в локализацию китайских машин 60 млрд рублей

Автопроизводитель Volga вложит в локализацию китайских машин 60 млрд рублейМестное производство делает технику привлекательнее для потенциальных покупателей
Нижегородская компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) в феврале заключила специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с бизнесом предприятия. По данным одного из них, в рамках 10-летнего контракта ПЛА вложит около 60 млрд руб. в локализацию модельного ряда в России. Другой говорит, что реальная сумма может быть намного больше, но не называет ее. Предполагается, среди прочего, освоение производства бензиновых двигателей и автоматических коробок передач, уточнил один из собеседников.
В рамках проекта Volga планируется создание оригинального модельного ряда, разработка собственных инженерных решений и создание локальной компонентной базы, сказал «Ведомостям» представитель компании. В СПИК заложен высокий уровень обязательств по локализации критически значимых узлов, на базе которых будет создаваться новый модельный ряд, в том числе – двигатель и трансмиссия, блоки управления автомобилем и другие компоненты, перечислил собеседник. Объем инвестиций в проект он не раскрыл, но отметил, что планируемый в целом в рамках проекта объем вложений существенно превышает сумму, заложенную в СПИК.
Модельный ряд ПЛА состоит из лицензионных копий трех автомобилей китайской Geely – седана Preface, а также кроссоверов Atlas и Monjaro. Все они выпускаются под российским брендом Volga и имеют наименования С50, K40 и K50 соответственно. Их производство началось весной 2026 г. на площадке компании в Нижнем Новгороде, старт продаж намечен на июнь.
Согласно данным с сайта бренда Volga, эти машины будут комплектоваться турбированными двигателями объемом 1,5 л, мощностью 147 л. с., а также двухлитровым агрегатом с тремя вариантами отдачи – 150, 200 и 238 л. с. Коробка передач – роботизированная либо классический «автомат».
Компания уже раскрыла цены на новинки. Стоимость седана С50 будет начинаться от 2,9 млн руб., кроссовера K40 – от 2,75 млн руб., K50 – от 4,2 млн руб. Для сравнения, сейчас у дилеров новые Geely Preface предлагаются по цене от 3,3–3,4 млн руб., Atlas – от 3,4 млн руб., Monjaro – от 4,6 млн руб. По словам одного из собеседников «Ведомостей», по мере поступления автомобилей Volga в дилерскую сеть продажи соответствующих моделей Geely будут прекращаться.
ПЛА собирает автомобили на той же площадке, где до СВО «Группа ГАЗ» выпускала по контракту с Volkswagen Group легковые машины одноименного бренда, а также Skoda. Это предприятие способно выпускать до 110 000 автомобилей ежегодно. В 2021 г. с его конвейера сошло 52 300 автомобилей Volkswagen и Skoda. В период 2011–2015 гг. на предприятии также выпускали компактные легковые машины Chevrolet Aveo по контракту с General Motors. Этот завод до недавнего времени оставался одним из последних не занятых новыми инвесторами после ухода глобальных автобрендов с российского рынка.
Возродить производство автомобилей под известным советским брендом ПЛА попыталась еще в 2024 г. в сотрудничестве с китайской Changan. Тогда перспективные машины были представлены на выставке «Цифровая индустрия промышленной России», где их раскритиковал премьер Михаил Мишустин из-за отсутствия локализованных элементов. Основой локального модельного ряда должны были стать перелицованные Changan Raeton Plus, UNI-Z и Oshan X5 Plus соответственно. Для всех трех моделей предполагалось использовать единственный двигатель мощностью 188 л. с. Это производство так и не было запущено.
Источники «Ведомостей» среди крупнейших российских автопроизводителей не раз отмечали, что выбор Geely в качестве донора для локально выпускаемых машин является гораздо более удачным по сравнению с неудавшимся экспериментом с Changan.
Покупатели сейчас в меньшей степени обращают внимание на бренд при рассмотрении возможности приобретения автомобиля, говорит исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Он приводит в пример марку Tenet, которая выпускает кроссоверы Chery на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. «Машины остаются теми же, российская сборка не является минусом, а скорее говорит о серьезности намерений оригинального бренда в отношении российского рынка», – отмечает Удалов.
Для производителя такой шаг позволяет претендовать на компенсацию утильсбора и участие в программах поддержки спроса и госзакупках, для покупателя означает вероятность большей доступности запчастей по сравнению с импортными авто, продолжает эксперт. По его мнению, если компании удалось выбрать востребованные на рынке модели для локализации, то продаваться под российским брендом они будут как минимум не хуже, чем оригинальные машины.
По данным «Паспорт промышленный консалтинг» – СП «Автостата» и «Электронного паспорта», – в России за четыре месяца 2026 г. было продано 374 Geely Preface – это в 2,5 раза меньше, чем за тот же период прошлого года. Кроссоверы Geely Atlas разошлись тиражом 4412 шт. (+7%), а Geely Monjaro – 8360 машин (-6%).