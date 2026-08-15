«Росагролизинг» сообщил о росте продаж сельхозтехники за счет льготных программ

«Росагролизинг» сообщил о росте продаж сельхозтехники за счет льготных программКомпания готова предоставлять необходимый объем ликвидности для АПК
Государственная лизинговая компания «Росагролизинг» за семь месяцев 2026 г. в рамках своих льготных программ увеличила продажи сельхозтехники в натуральном выражении примерно на 60% год к году. Об этом сообщил журналистам в рамках 13-го Открытого чемпионата России по пахоте генеральный директор компании Владимир Балтер.
По его словам, спрос на сельхозтехнику сохраняется в том числе благодаря льготным программам компании и на фоне государственной поддержки. В частности, двукратный рост поставок за тот же период показали комбайны (их было реализовано более 1100 штук), такой же уровень отгрузок до конца 2026 г. запланирован по тракторам. Сейчас продано около 900 энергонасыщенных (с высокой удельной мощностью двигателя на единицу массы) тракторов, а если учитывать маломощные – более 1000. Общий объем продаж за этот период он не уточнил.
98% поставок приходится на отечественную технику, остальные 2% – на иностранную, не имеющую аналогов в РФ (например, свеклоуборочные и картофелеуборочные комбайны). Средняя ставка удорожания (кредитования) по льготному лизингу составляет 6%.
Балтер 13 июля был назначен генеральным директором «Росагролизинга» на пятилетний период. Он сменил на этом посту Павла Косова, который возглавлял компанию с 2018 г. Новый руководитель подчеркнул, что является частью команды, которая под руководством Косова занималась финансовым оздоровлением «Росагролизинга» и формировала новую стратегию развития, и что будет обеспечивать полную преемственность нынешнего курса. Основные задачи остаются неизменными: фокус на развитии АПК, выстраивание системы сервисов и поддержка аграриев.
Балтер напомнил, что компания занимается созданием сети МТК (машинно-технологические компании) для оказания сервисных услуг сельхозпроизводителям. Три таких компании уже работают. В числе прорабатываемых направлений – помощь с оборотными средствами через РАО «Факторинг» и организация поставок семян и удобрений.
В дополнительной капитализации «Росагролизинг» не нуждается. По словам Балтера, недавно привлеченные 13 млрд руб. на финансовом рынке через выпуск цифровых финансовых активов и облигационный заем позволяют сохранять объемы льготного лизинга. Сама компания финансово стабильна и готова представлять необходимый объем ликвидности для АПК, добавил он.