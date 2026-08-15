«Росагролизинг» сообщил о росте продаж сельхозтехники за счет льготных программ

По его словам, спрос на сельхозтехнику сохраняется в том числе благодаря льготным программам компании и на фоне государственной поддержки. В частности, двукратный рост поставок за тот же период показали комбайны (их было реализовано более 1100 штук), такой же уровень отгрузок до конца 2026 г. запланирован по тракторам. Сейчас продано около 900 энергонасыщенных (с высокой удельной мощностью двигателя на единицу массы) тракторов, а если учитывать маломощные – более 1000. Общий объем продаж за этот период он не уточнил.