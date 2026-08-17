ФАС проверит обоснованность роста цен на стальную арматуру

ФАС проверит обоснованность роста цен на стальную арматуруПо данным аналитиков, с начала года этот вид металлопродукции в России подорожал на 30-49%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет анализ обоснованности роста цен на строительную стальную арматуру в России в 2026 г. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба ведомства. Рост стоимости строительной арматуры на внутреннем рынке был выявлен антимонопольной службой в ходе мониторинга цен, проводимого совместно с Минстроем и Минпромторгом, отмечается в сообщении.
Для оценки экономической обоснованности ценообразования и причин повышения цен на арматуру ФАС направила запросы производителям этого вида металлургической продукции.
В сообщении ведомства отмечается, что, по данным участников отрасли, на динамику цен на арматуру оказывает влияние совокупность факторов, в первую очередь – соотношение спроса и предложения. В частности, наблюдается увеличение строительной активности при низких складских запасах арматуры, указывает регулятор.
Динамику роста цен и сроки проведения анализа ФАС не уточняет. «Ведомости» направили вопросы в пресс-службу ведомства.
По данным аналитической компании «Эйлер», средняя цена на стальную арматуру в России в июле 2026 г. составляла $646/т на базисе EXW (франко-завод). С начала года рост цены составил 30%. Для сравнения: стоимость горячекатаного стального проката за тот же период увеличилась на 10% до $646/т. По данным агентства «Русмет», в начале августа цена на арматуру в России на базисе FCA («погрузка на транспорт продавца в указанном месте») Московская область достигла 74 800 руб./т, с начала года цена увеличилась на 49%.
Это не первая проверка ФАС цен на арматуру за последние годы. В 2023 г. из-за роста цен на этот вид стальной продукции ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении компании «Промсорт», принадлежащей владельцу Промышленно-металлургического холдинга Евгению Зубицкому. Компания в ответ заявила о готовности продавать арматуру для объектов, строительство которых финансируется из госбюджета, со скидкой к рыночной цене.
В марте 2024 г. антимонопольная служба предложила обязать компании, занимающие доминирующее положение на рынке арматуры, продавать не менее 5% от объемов месячного объема производства на биржевых торгах. Доминирующее положение на рынке строительной арматуры в России занимают «Промсорт», «Новосталь-М», «Мечел» и «Евраз», указывала ФАС в октябре 2023 г. «Ведомости» направили вопросы в эти компании.
Представитель «Новостали-М» сообщил «Ведомостям», что компания получила несколько писем от ФАС, на первое из них был дан ответ. Рост цен на арматуру, по оценке компании, связан с эффектом низкой базы предыдущих периодов. В I квартале цена на арматуру практически всех производителей в России была ниже себестоимости, уточнил собеседник. В условиях высоких издержек металлургов и низких запасов на складах металлотрейдеров растущий спрос на рынке во II квартале был удовлетворен не сразу, а в течение нескольких месяцев, что привело к естественному росту цен, отметили в компании. Сейчас рынок арматуры в России сбалансирован, утверждает представитель «Новостали-М».
Представитель «Промсорта» отметил, что рост цен на арматуру обусловлен восстановлением спроса во II квартале после продолжительного периода низкого потребления и низких цен. Он также обратил внимание, что строительный сезон в этом году начался на два месяца позже, чем обычно: в июне потребление арматуры выросло на 61% к уровню марта, что существенно больше, чем в прошлые годы. По оценке «Промсорта», снизить волатильность цен может помочь заключение долгосрочных контрактов на поставку металлопродукции и развитие биржевой торговли. При этом среднегодовые цены 2026 г. по-прежнему ниже уровней прошлых лет, добавил собеседник.
По данным «Новостали-М», средняя цена за арматурный прокат за шесть месяцев 2026 г. составила примерно 49 000 руб./т, тогда как в 2021 г. она составляла примерно 63 000 руб./т. При этом стоимость 1 кв. м жилья за этот период выросла почти вдвое, отметил представитель компании.
Увеличение цен на арматуру обусловлено несколькими причинами – увеличением стоимости сырья и энергоносителей, ростом НДС и остановкой некоторых производств из-за ремонтов, которая привела к определенному дефициту продукции, отмечает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Также, по его мнению, на цене отражается сезонный фактор – оживление строительства в летний период. По этой же причине стоимость арматуры растет быстрее, чем стоимость листовой стали, отмечает Баранов. Спрос на стальной лист более диверсифицирован, поэтому цена менее волатильная, поясняет эксперт.
С Барановым согласен советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. По его мнению, в текущих рыночных условиях ФАС вряд ли возбудит антимонопольное дело против производителей арматуры.
Для возбуждения дела ФАС должна выявить признаки установления монопольно высокой цены или картельного сговора, напоминает старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс. Ведомство будет проверять соотношение динамики себестоимости и отпускных цен и синхронность их повышения, поясняет он.
По итогам проверки ФАС может вынести предписание о снижении цен или изменении методики ценообразования, а в случае возбуждения антимонопольного дела – определить оборотный штраф, отмечает юрист. При этом решение антимонопольного органа может стать доказательственной базой для застройщиков и подрядчиков, требующих возмещения переплаты, что наиболее чувствительно для производителей, добавляет Гейтс.