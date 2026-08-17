ФАС проверит обоснованность роста цен на стальную арматуру

Представитель «Промсорта» отметил, что рост цен на арматуру обусловлен восстановлением спроса во II квартале после продолжительного периода низкого потребления и низких цен. Он также обратил внимание, что строительный сезон в этом году начался на два месяца позже, чем обычно: в июне потребление арматуры выросло на 61% к уровню марта, что существенно больше, чем в прошлые годы. По оценке «Промсорта», снизить волатильность цен может помочь заключение долгосрочных контрактов на поставку металлопродукции и развитие биржевой торговли. При этом среднегодовые цены 2026 г. по-прежнему ниже уровней прошлых лет, добавил собеседник.