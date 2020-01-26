Тимур Липатов: «Siemens заявил, что не передаст контроль над технологиями – по политическим мотивам»
В декабре «Силовые машины» Алексея Мордашова со второй попытки выиграли конкурс на получение субсидии на НИОКР для создания в России газовых турбин средней и большой мощности. Первая заявка не прошла по критериям отбора. Но в любом случае оба раза претендентов, кроме «Силовых машин», не было. С тех пор как компания решила делать собственную большую турбину, трещит по швам ее с Siemens совместное предприятие (СП) «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). «Силовые машины» выступают против преференций для СП, в котором состоят с долей 35%. Сначала возражали против заключения специального инвестиционного контракта (спик), дающего отсрочку по локализации турбин. А в конце декабря прошлого года Мордашов обратился к тогдашнему вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой пересмотреть решение правительства по модернизации Заинской ГРЭС в Татарстане, с тем чтобы не использовать нелокализованную турбину Siemens. Гендиректор «Силовых машин» Тимур Липатов изложил аргументы компании в разговоре с «Ведомостями» еще до отставки правительства и самого Козака. Позднее мы спросили, как повлияет на дальнейшие события смена кабинета, не придется ли начинать кампанию заново. Липатов ответил, что рассчитывает на преемственность политики, поскольку «локализация газотурбинных установок – это вопрос обеспечения энергобезопасности государства».
В декабре у «Силовых машин» открылся опцион, когда в течение трех месяцев они могут предложить Siemens выкупить долю в СП, но пока холдинг не воспользовался этой возможностью.
Партнер и конкурент
– Мы как менеджмент можем только дать рекомендацию акционеру в отношении дальнейшего участия в СП. Поверьте, что есть далеко не один сценарий. И как минимум еще два мы планируем обсудить с нашим партнером. Если мы не придем к соглашению, то рекомендация менеджмента будет выходить из СП. Но окончательное решение за акционером.
– Это сложный вопрос. Есть требования по локализации, которые зафиксированы в 719-м постановлении правительства. Они являются плодом длинных и сложных дискуссий с массой участников, включая Siemens. Они трудно исполнимы и для Siemens, и для нас, и точно никто не является выгодоприобретателем.
В требованиях документа, по сути, написано, что в конце цепочки контроля интеллектуальной собственности на производимое оборудование должно быть либо российское физическое лицо, либо любое юридическое лицо, находящееся под контролем российского государства. Это даст гарантию, что интеллектуальная собственность, без которой произвести газовую турбину невозможно, находится в российской юрисдикции. Иностранный участник может пообещать что угодно, но в какой-то момент сослаться на судебный процесс или запрет в его домашней юрисдикции.
Мы вели интенсивные переговоры с партнерами по СП о том, что надо его переформатировать, чтобы соответствовать этим требованиям. На всех переговорах, в том числе с участием нашего акционера, представители Siemens последовательно заявляли, что они не могут передать контроль над технологиями – по политическим мотивам. Это прямо так было сказано высшим руководством Siemens.