Тимур Липатов: «Siemens заявил, что не передаст контроль над технологиями – по политическим мотивам»

В декабре «Силовые машины» Алексея Мордашова со второй попытки выиграли конкурс на получение субсидии на НИОКР для создания в России газовых турбин средней и большой мощности. Первая заявка не прошла по критериям отбора. Но в любом случае оба раза претендентов, кроме «Силовых машин», не было. С тех пор как компания решила делать собственную большую турбину, трещит по швам ее с Siemens совместное предприятие (СП) «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). «Силовые машины» выступают против преференций для СП, в котором состоят с долей 35%. Сначала возражали против заключения специального инвестиционного контракта (спик), дающего отсрочку по локализации турбин. А в конце декабря прошлого года Мордашов обратился к тогдашнему вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой пересмотреть решение правительства по модернизации Заинской ГРЭС в Татарстане, с тем чтобы не использовать нелокализованную турбину Siemens. Гендиректор «Силовых машин» Тимур Липатов изложил аргументы компании в разговоре с «Ведомостями» еще до отставки правительства и самого Козака. Позднее мы спросили, как повлияет на дальнейшие события смена кабинета, не придется ли начинать кампанию заново. Липатов ответил, что рассчитывает на преемственность политики, поскольку «локализация газотурбинных установок – это вопрос обеспечения энергобезопасности государства».