Павел Сниккарс: «У нас нет легальных и нелегальных потребителей электричества»

– Думаю, да. Но здесь нужно четко считать экономику и возможности конкретного муниципалитета. Мы когда домой приходим, хотим чтобы там было тепло, светло и [все это] по приемлемой цене. При этом все понимаем, что не бывает высококачественных и очень дешевых товаров. Альтернативная котельная – это метод регулирования, который позволяет вдолгую с определенными обязательствами инвестора замещать и восстанавливать действующую тепловую инфраструктуру – тепловые сети, источники теплоснабжения с возможным плановым превышением тарифа. Когда проходит осуждение на уровне муниципалитета, конкретной компании. И, мне кажется, по малым городам это (альткотельная) – вполне применима. Но нужно считать свои собственные источники [для инвестиций], искать инвесторов, которые захотели бы вложить средства и улучшить качество теплоснабжения. И вопрос площадки, [цифровой] платформы [под проект]. Думаю, что в этом случае цифровизация должна помочь, потому что все будет зависеть от планов по схемам теплоснабжения. Если все [будет сделано] более универсально и более просто, то вовлеченность малых городов будет больше в этот процесс и в использование этого механизма.