Павел Сниккарс: «У нас нет легальных и нелегальных потребителей электричества»Замминистра энергетики – о тарифах на присоединение к энергосетям, майнинге и импортозамещении
В России продолжается реформа электроэнергетики – постепенное расширение зоны, где будут запущены рыночные механизмы ценообразования. Властями уже принято решение о расширении второй ценовой зоны (Сибирь) также и на территорию Дальнего Востока, начался процесс интеграции в Единую энергосистему России новых территорий – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где сейчас идет активное восстановление разрушенной энергоинфраструктуры. На полях ПМЭФ-2023 «Ведомости» поговорили с заместителем министра энергетики Павлом Сниккарсом о том, как будет меняться система оплаты электричества на новых территориях, стихийном майнинге криптовалют и других насущных проблемах отрасли.
– Хочется напомнить построение системы электроэнергетики в Российской Федерации. Есть первая и вторая ценовые зоны – центральная часть России Сибирь, где рыночное ценообразование сформировалось. Оно эволюционно достаточно сильно развивается. И любое присоединение [к единой энергосистеме], это касается не только новых регионов, мы анонсировали и сейчас готовим [для направления в правительство] проект закона по запуску ценовой зоны или рыночного ценообразования на территории неценовых зон – Дальнего Востока, Коми и Архангельска. Энергетика новых регионов, с [существующими там] компаниями, структурой собственности и договорными отношениями, пока находится в зачаточной стадии по сравнению с организацией и структурой энергетики РФ. Поэтому для того, чтобы ее сбалансировать, обеспечить финансовые потоки – некоторый шлюз взаимодействия с оптовым рынком электроэнергии и мощности – создается единый закупщик, который будет приобретать электроэнергию и у станций, находящихся на территории новых регионов РФ, а также с оптового рынка, и рассчитываться [за нее] денежными средствами, которые будут собираться там с потребителей. Соответственно частично, возможно, [цена энергии] будет компенсироваться из бюджетной системы РФ, если будут возникать какие-то дисбалансы. Все просто.
– Сейчас проект постановления [о расчетах за электроэнергию в новых регионах] находится в правительстве. В ближайшее время, как только он будет принят, начнутся конкретные шаги к реализации и организации этой системы. В этом году, уже в ближайшее время, я думаю, все это сможем организовать.
– Любой процесс организации и упорядочивания ведет к наведению [порядка], введению и исполнению определенных прав и обязанностей с обеих сторон. Мы в начале пути, и это будет такое организационное действие, которое покажет результат. И в любом случае это будет положительный результат.
– С точки зрения электроэнергетики, у нас нет нелегалов – все потребители равны. Сейчас [действует] базовый принцип о недискриминационном доступе к электросетям. Есть свобода в части заключения договора с гарантирующим поставщиков, выхода на оптовый рынок [электроэнергии] и так далее. Законопроекты, которые сейчас находятся в Госдуме, касаются вопросов определения самого майнинга как вида деятельности с последующим налогообложением этой деятельности. Есть отдельная [законодательная] «ветка» – возможность расчета криптовалютами. Но это не наша сфера, Министерство энергетики к этому имеет мало отношения.
У нас была позиция [следующая]: давайте зафиксируем, формализуем, определим этот вид деятельности, посчитаем его. Потому что нам, энергетикам, для него нужно вводить свои особенности регулирования. Для этого его (объект регулирования. – «Ведомости») нужно идентифицировать. Это потребители, которые очень быстро присоединяются [к энергосетям] и быстро выбирают мощность. Например: Иркутская область, где прирост нагрузки произошел очень резко. Для экономики это в принципе невозможно, чтобы [так быстро] появлялись крупные промышленные потребители и увеличивали свое потребление, например, на гигаватт в течение года. То есть с точки зрения системы планирования и построения жизненного цикла любых промышленных потребителей, это очень быстро. Поэтому нам надо эту систему урегулировать, мы не можем себе позволить не обеспечивать, допустим, подключение социальных объектов к электрическим сетям.
Сейчас у нас физически отсутствует мощность, и нам надо принимать техническое решение [этой проблемы], поэтому мы рассматриваем [варианты], вплоть до введения ограничительных мер. В противном случае нам придется достаточно быстро строить генерацию конкретно для этой категории потребителей, собирая деньги со всех потребителей нашей страны. Получается нонсенс – другие потребители финансируют капвложения для строительства генерации. Но пользователи [энергосистемы], ставшие причиной роста электрической нагрузки, даже налоги в РФ не платят. Это выглядит странновато, поэтому мы считаем, что систему надо упорядочивать. И мы будем прикладывать массу усилий [для разрешения ситуации] и дадим свои предложения по этим законопреоктам.
– Возможно, это некоторый особый порядок техприсоединения [майнинговых ферм] с точки зрения установки противоаварийной автоматики. В некоторых районах, где ограничена мощность или мы видим, что она находится на границе дефицита, может быть экономически [целесообразно ввести] высокие требования для вхождения в эти регионы. Нам бы хотелось, чтобы они (майнеры. – «Ведомости») располагались там, где есть свободная мощность и не голосовали ногами только исходя из цены на электроэнергию. Они пытаются максимизировать свой доход и строятся там, где низкая цена.
– В Иркутске есть север [региона], там тоже низкая цена, которая одинаковая по всей области. Но почему-то они сконцентрировались все на юге, и именно из-за этого возникло ограничение [на потребление энергии]. Мы им говорим: переходите на север, проблем не будет. Поэтому этот вопрос сейчас прорабатывается – определенные условия в части технологического присоединения и конкретные работы с точки зрения действующих потребителей для того, чтобы обеспечить необходимый уровень свободных мощностей для развития регионов.
– Проблема, которая сейчас возникает в Иркутске – это не проблема, созданная серыми майнерами. Это абсолютно в соответствии с действующим законодательством присоединенные крупные промышленные майнинговые потребители. И их достаточно большая мощность вызвала этот дефицит, который мы видим на 2028 г. (потенциальный дефицит энергомощностей в Сибири оценивается Минэнерго примерно в 690 МВт – «Ведомости»). С точки зрения использования льготного тарифа для населения – напомню, что для физлиц тарифы гарантируются государством и они не экономически обоснованные – задача и государственная социально-экономическая политика [в том, чтобы] обеспечить населению определенный уровень жизни и благополучия. Но это касается собственного потребления [домохозяйства], коммунально-бытовых нужд. Эта норма о дифференциации энерготарифов позволят регионам вводить ее самостоятельно – если ты много потребляешь, то ты не должен пользоваться этой льготой. Но это [должно быть] решение субъекта Российской Федерации. Инструмент есть, вопрос [целесообразности его применения] нужно задавать регионам.
– Вся система техприсоединения по многим вопросам себя изжила и устарела. Поэтому в прошлом году были приняты изменения в 35-й федеральный закон [«Об электроэнергетике»], которые перенастроили эту систему для того, чтобы не было злоупотреблений в использовании льгот, как приводили пример по майнерам – когда за 550 руб. до 15 киловатт присоединялись небольшие промышленные предприятия. Были льготы [на присоединение] до 150 [киловатт] для мелкого и среднего бизнеса, и для физиков. Но мы понимаем, что за 550 руб. невозможно купить кусок провода, счетчик и что-то еще построить, это не реалистично. Поэтому система была пересмотрена, перенастроена. Остались льготные категории потребителей, перешли на стоимость 1 киловатта для того, чтобы люди считали, сколько им этих киловатт нужно. А не так, что нужно 7, но так как всего 550 руб. – возьму 15.
Как я понимаю, поручение [президента] сильно напоминает тематику в части газа, когда имеют право на льготное присоединение и социальную газификацию те потребители, у которых уже построено домовладение и оформлено [в собственность]. В электроэнергетике ситуация иная: когда начинают строить дом, подводят электроснабжение. Запитываются строительные механизмы, оборудование, бетономешалки и проч. на стадии наличия земельного участка. И требования для [оформления техприсоединения] – это собственность на землю. Вы имеете земельный участок, до границы участка подводится линия электропередач и потом присоединяется. Я так понимаю, что данное поручение касается проработки этого вопроса. С точки зрения физических лиц ограничивать применение льготы, и говорить о том, что льготную стоимость техприсоединения должны иметь только те, у кого уже построен дом – это нужно прорабатывать. Мое личное мнение – не нужно торопиться с выводами. Нам кажется, что правильнее было бы сохранить действующую систему, которая была перестроена в прошлом году, посмотреть на ее результативность. Мы будем предлагать посмотреть на результаты и потом, если возникнет необходимость, что-то донастроить.
Что касается крупных потребителей. Это также определено законом, мы готовим проект нормативного акта, когда затраты на инфраструктуру будут включаться в плату за техприсоединение потребителя. Сейчас потребитель оплачивает только так называемую последнюю милю – кусок провода от границ участка до ближайшего электросетевого объекта (подстанции, линии). Но если нужно заменить какой-то элемент оборудования на этой действующей линии – сечение провода, трансформатор – это оборудование не входит в стоимость техприсоединения, [затраты] перекладываются на всех остальных потребителей в рамках оказания услуг на передачу [электроэнергии]. То есть все действующие потребители оплачивают кусок его капзатрат. Нам кажется, что это несправедливо. Поэтому изменения в 35-й закон закрепили, что если ты присоединяешься к сети, то оплачиваешь последнюю милю и затраты на реконструкцию действующей инфраструктуры. То есть экономически компенсируешь все возмущения, которые могут возникнуть в системе из-за твоего присоединения, при этом не ухудшаешь положения действующих потребителей.
– Все будет зависеть от выбора места размещения этого объекта, от наличия земельного участка, действующей инфраструктуры. Если подстанция имеет свободные мощности, то потребитель как платил за последнюю милю, так и заплатит. Но если он выбирает участок в центре старого города, где нет свободных мощностей, стесненные условия [отпуска энергии] и т.д. и при этом начинает развивать свой бизнес, не просчитывая его стоимость, это несправедливо эти затраты с учетом его конкурентных преимуществ в удачном месте перекладывать на других потребителей. Согласитесь, законы экономики должны работать по-другому. Логика [в том], чтобы привести все затраты в одну услугу. Мне кажется, что это будет более корректно, и не создаст дополнительных условий для роста тарифа по оказанию услуг на передачу для действующих потребителей.
– В ближайшее время мы его повесим [на портале проектов нормативных актов] для общественного обсуждения.
– Напомню, речь шла о дефиците источника финансирования инвестпрограммы, с учетом того, что со стороны государства такой серьезный проект, как электрификация БАМа и Транссиба, он дополнительно не финансировался. Сейчас на уровне правительства рассмотрена вся эта ситуация, и мероприятия инвестиционной программы на ближайшие два года сбалансированы по источникам [покрытия дефицита]. С точки зрения необходимого объема инвестиций был согласован ряд мер – и с точки зрения сдвижки вправо ряда прочих инвестпроектов, чтобы не отвлекать деньги, и даны поручения президента, связанные с выплатой дивидендов, проведена дополнительная индексация тарифа [на передачу энергии] для магистральных сетей. Сейчас будем смотреть на факт, на рост потребления [энергии], как покажет себя экономика потребления в целом и результаты инвестпрограммы. И в последующем принимать, если будет необходимость, дополнительные решения.
– Этот вопрос сейчас не так важен, поскольку когда называлась сумма в 260 млрд руб. – это была укрупненная оценка стоимости. Сейчас все инвестпроекты проходят государственную экспертизу технической и сметной части, суммы и по первой линии и по второй для БАМа – превышают 400 млрд руб. Был вопрос дефицита источника [финансирования] на горизонте 2027–2028 гг. пока порядка 30 млрд. Но это наши расчеты, решения [по ликвидации этого дефицита] нужно принимать на уровне правительства совместно с Минэкономразвития, ФАС, Минфином. Давайте дождемся результатов текущей реализации [проекта электрификации], эффективности уже принятых решений.
– Сдвижка части инвестпроектов на порядка 100 млрд руб., перенос ряда проектов вправо в синхронизации со строительством транспортной инфраструктуры. Это основные мероприятия.
– Думаю, да. Но здесь нужно четко считать экономику и возможности конкретного муниципалитета. Мы когда домой приходим, хотим чтобы там было тепло, светло и [все это] по приемлемой цене. При этом все понимаем, что не бывает высококачественных и очень дешевых товаров. Альтернативная котельная – это метод регулирования, который позволяет вдолгую с определенными обязательствами инвестора замещать и восстанавливать действующую тепловую инфраструктуру – тепловые сети, источники теплоснабжения с возможным плановым превышением тарифа. Когда проходит осуждение на уровне муниципалитета, конкретной компании. И, мне кажется, по малым городам это (альткотельная) – вполне применима. Но нужно считать свои собственные источники [для инвестиций], искать инвесторов, которые захотели бы вложить средства и улучшить качество теплоснабжения. И вопрос площадки, [цифровой] платформы [под проект]. Думаю, что в этом случае цифровизация должна помочь, потому что все будет зависеть от планов по схемам теплоснабжения. Если все [будет сделано] более универсально и более просто, то вовлеченность малых городов будет больше в этот процесс и в использование этого механизма.
– Считает [такие цифры] Федеральная антимонопольная служба и выносит их на правительственную комиссию для утверждения. На каких потребителе это рассчитано? Критерии четко определены – во-первых, это те потребители, которые создали производство, во-вторых, попали в постановление [«Об утверждении методики отбора инвестпроектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока и Арктической зоны»]. И третье – те [производства], которые уже построены и работают.
– Два ограничения – связанные с участием в мерах инвестиционной поддержки, [чтобы это были] уже действующие предприятий. И также указано, чтобы они в своих планах финансовых уже учитывали, что им для выхода на плановые показатели эффективности, окупаемости не хватает вот этого порога [инвестресурса]. Поэтому на уровне правительства такое решение было принято, эти меры поддержки решено дополнить для такой категории потребителей. Не думаю, что это будет серьезное увеличение той суммы надбавки на выравнивание [энерготарифов в ДФО], которая сейчас действует. Отклонение будет в 3–5%, ну до 10% точно.
– Только они.
– Такой список есть, по нему работают. Здесь Минпромторг – ведущее [министерство] с точки зрения создания кооперации для производства тех или иных критически важных деталей. Наша задача обеспечить бесперебойное энерго- и теплоснабжение потребителей, работы электростанций, сетевых объектов до этого времени [пока не будет налажено замещение]. Вы знаете, что мы вводили инструмент экономии ресурса для газовых турбин, провели конкурс на инновационные газовые турбины. Он касается 2027–2029 гг., [когда] появятся отечественные газовые турбины типоразмера 110, 170 и 65 [мегаватт]. Поэтому, думаю, что все это утрясется. по конкретной номенклатуре [критически важных технологий] корректнее уточнять у Минпромторга. Она достаточно большая и постоянно дополняется в диалоге с Минпромторгом, производителями энергии (генерирующими компаниями) и с энергомашиностроителями.
– По газовым турбинам – 2027–2029 гг. Надеюсь к 2027 г. у нас будет все, что необходимо для энергосистемы, но это даже не мнение ведомства, а мое личное мнение.