В Минэнерго объявили о завершении интеграции энергосистем Крыма и России

В конце ноября генеральный директор «Крымэнерго» Андрей Цурканенко сообщил, что электроснабжение новых территорий обеспечивается Крымом без энергодефицита для обеих сторон. Он отметил, что кадровый дефицит специалистов также не повлиял на обеспечение электроэнергией новых территорий. Специалисты Крыма и новых субъектов ведут совместную работу, заключил он.