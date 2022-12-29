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В Минэнерго объявили о завершении интеграции энергосистем Крыма и России

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Интеграция энергосистем Крыма и остальной части России завершена, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак.

«Сейчас энергосистема Крыма еще больше интегрируется, и благодаря мероприятиям по сетевому строительству мы можем обеспечить независимое энергоснабжение новых территорий РФ — Херсонской и Запорожской областей», — отметил Грабчак (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что все начиналось с обеспечения энергонезависимости Крыма и обеспечения стабильных связей с энергосистемой страны путем объединения энергосистемы республики с юго-западной энергосистемой Краснодарского края.

«Достаточно много было сделано, многое еще предстоит. Мы находимся в постоянном движении, постоянном поиске оптимальных технических решений для повышения надежности энергоснабжения, подключения новых потребителей», — добавил Грабчак.

В конце ноября генеральный директор «Крымэнерго» Андрей Цурканенко сообщил, что электроснабжение новых территорий обеспечивается Крымом без энергодефицита для обеих сторон. Он отметил, что кадровый дефицит специалистов также не повлиял на обеспечение электроэнергией новых территорий. Специалисты Крыма и новых субъектов ведут совместную работу, заключил он.

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. 19 октября на новых территориях было объявлено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных