В Минэнерго объявили о завершении интеграции энергосистем Крыма и России
Интеграция энергосистем Крыма и остальной части России завершена, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак.
«Сейчас энергосистема Крыма еще больше интегрируется, и благодаря мероприятиям по сетевому строительству мы можем обеспечить независимое энергоснабжение новых территорий РФ — Херсонской и Запорожской областей», — отметил Грабчак (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что все начиналось с обеспечения энергонезависимости Крыма и обеспечения стабильных связей с энергосистемой страны путем объединения энергосистемы республики с юго-западной энергосистемой Краснодарского края.
«Достаточно много было сделано, многое еще предстоит. Мы находимся в постоянном движении, постоянном поиске оптимальных технических решений для повышения надежности энергоснабжения, подключения новых потребителей», — добавил Грабчак.
В конце ноября генеральный директор «Крымэнерго» Андрей Цурканенко сообщил, что электроснабжение новых территорий обеспечивается Крымом без энергодефицита для обеих сторон. Он отметил, что кадровый дефицит специалистов также не повлиял на обеспечение электроэнергией новых территорий. Специалисты Крыма и новых субъектов ведут совместную работу, заключил он.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. 19 октября на новых территориях было объявлено военное положение.