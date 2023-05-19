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Правительство сохранит льготные энерготарифы для ряда предприятий Дальнего Востока и Арктики

За это придется заплатить потребителям в ЦФО, на Урале и в Сибири
Александр Волобуев Ярослава Костенко
Арктическим проектам отложили повышение энерготарифов / Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство России по итогам заседания 18 мая поддержало проект закона, предусматривающий сохранение льгот по оплате электроэнергии для предприятий Дальнего Востока и арктической зоны и одновременно позволяющий устанавливать любые цены без привязки к максимальным и минимальным уровням (тарифам). Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе кабинета министров. Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшие дни. Как следует из пояснительной записки, с которой ознакомились «Ведомости», отпустить цены можно будет при заключении прямых двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии между генераторами и потребителями для объектов, введенных в эксплуатацию после 1 июля 2017 г.

«Законопроект отменяет требования по установлению предельных уровней цен (тарифов), что создаст возможность достижения каких-либо предварительных договоренностей о цене на электрическую энергию (мощность), а также сроке, на который они могут быть установлены», – отмечается в документе. Уточняется, что законопроект устанавливает особенности правового регулирования «долгосрочных двусторонних договоров, заключаемых на розничных рынках электроэнергии по принципу «бери или плати».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных