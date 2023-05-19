Правительство сохранит льготные энерготарифы для ряда предприятий Дальнего Востока и Арктики

Правительство России по итогам заседания 18 мая поддержало проект закона, предусматривающий сохранение льгот по оплате электроэнергии для предприятий Дальнего Востока и арктической зоны и одновременно позволяющий устанавливать любые цены без привязки к максимальным и минимальным уровням (тарифам). Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе кабинета министров. Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшие дни. Как следует из пояснительной записки, с которой ознакомились «Ведомости», отпустить цены можно будет при заключении прямых двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии между генераторами и потребителями для объектов, введенных в эксплуатацию после 1 июля 2017 г.