На заводе «Сахалин-2» производство СПГ приостановили из-за утечки

Производство сжиженного природного газа на заводе проекта «Сахалин-2» в Пригородном было приостановлено из-за необходимости устранить утечку газа на добывающей платформе Лунская-А в Охотском море. Это «Интерфаксу» сообщили в компании Sakhalin Energy. Позднее компания сообщила, что утечка в устьевом оборудовании одной из скважин ликвидирована, на платформу скоро могут вернуть персонал, который перевели на дежурное судно в море.

Оставшиеся на платформе сотрудники обследуют оборудование и готовятся к возобновлению работы Лунской-А, сказал сотрудник пресс-службы Sakhalin Energy. Производство СПГ на заводе в Пригородном пока не возобновили.

Днем в воскресенье на платформе Лунская-А сработали автоматические датчики утечки газа на устьевом оборудовании одной из скважин. Из 139 человек персонала, находящегося на Лунской-А, на дежурное судно эвакуировали 92 человека, не задействованных в производственных работах.

Платформа Лунская-А осуществляет добычу углеводородов на Лунском газовом месторождении в Охотском море на северо-восточном шельфе Сахалина в 14 км от побережья Сахалина на глубине моря 48 м.