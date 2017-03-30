Россия и Белоруссия не смогли договориться по газовому вопросу – Новак

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Андрей Кобяков не смогли урегулировать газовый конфликт. «Только что закончились переговоры по газовому вопросу между правительствами России и Белоруссии, обсудили позиции сторон, еще раз сверили текущую ситуацию. К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта, в первую очередь в результате того, что белорусская сторона не готова погасить накопленный долг без предоставления российской стороной существенных преференций как по цене, так и по срокам, по механизму формирования цены», – рассказал министр энергетики России Александр Новак.

Он напомнил, что на сегодняшний день Белоруссия должна России $700 млн. «Не мы начинали этот конфликт, и мы рассчитываем на то, что позиция белорусской стороны будет более конструктивной», – пояснил Новак.