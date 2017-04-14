Проезд по платной тассе до «Шереметьево» подорожает с 28 апреля

Проезд по Новой Ленинградке (платная трасса М11) от Москва - аэропорт «Шереметьево» -Солнечногорск подорожает с 28 апреля, сообщил сайт администрации Солнечногорского района.

«Проезд от Москвы до Солнечногорска с понедельника по субботу с 6:00 и до 1:00 возрос в цене на 50 руб. и составит 450 руб. вместо прежних 400, за исключением вечера пятницы (с 16:00 до 1:00) - проезд в это время будет стоить 550 руб.», - говорится в сообщении.

По данным сайта эксплуатанта платной трассы - Северо-Западной концессионной компании (СЗКК), с 28 апреля проезд от Москвы до «Шереметьево» для легковых автомобилей по будням подорожает с 250 до 280 руб.