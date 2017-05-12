Минэкономразвития предлагает сократить программу развития Арктики вчетверо - РБК

Финансирование проекта госпрограммы по развитию Арктики с 2017 по 2025 гг. Минэкономразвития предлагает сократить с 209,7 млрд до 50,9 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на чиновника министерства и источника, близкого к к госкомиссии по развитию Арктики. Ведомство ссылается на замечания Минфина – единственного из профильных ведомств, не согласовавшего документ. Предложение было озвучено на совещании у премьера Дмитрия Медведева по вопросам социально-экономического развития Арктической зоны 14 апреля. В Минпромторге и Минэкономразвития уточнили, что сокращение программы пка не окончательно.

Программа была разработана министерством регионального развития, доработать ее было поручено Минэкономики. 1 февраля 2017 г. ведомство внесло в правительство новую редакцию, предполагающую финансированию проектов на 209,7 млрд руб. Замминистра экономического развития Александр Цыбульский заявлял, что деньги нужны, в частности, на строительство атомного ледокола «Лидер», средств подъема затонувших ядерных объектов и развитие шельфовых проектов. По оценкам гендиректора Крыловского научного центра Олега Тимофеева, на строительство судна необходимо до 80 млрд руб. Построить его предполагалось к 2023 г. для обеспечения прохода по Севморпути крупнотоннажных СПГ-танкеров.

По словам собеседников издания, именно затраты на создание ледокола премьер по итогам совещания решил исключить из программы. Строительство может быть профинансировано из других ФЦП. Защищать проект заинтересованные в нем стороны будут на совещании у вице-премьера Дмитрия Рогозина 23 мая, рассказал источник в Минпромторге и подтвердил чиновник Минэкономразвития.

Кроме того, из документа убрали предложения МВД по обеспечению безопасности в Арктике, проект строительства средств подъема затонувших ядерных объектов и некоторые природоохранные и научные проекты Минприроды.

В проекте программы также содержались предложения по развитию порта Сабетта, Северного широтного хода, железнодорожной магистрали Архангельск — Сыктывкар — Соликамск, Архангельского глубоководного порта, а также порта Диксон, отмечает собеседник, участвовавший в обсуждении программы от экспертного совета по вопросам развития Арктики. Исключены ли из программы какие-то из этих проектов, он не уточнил. Доклад в правительстве по реализации арктической госпрограммы запланирован на 1 июня 2017 г.