Силуанов допустил выплату «Роснефтегазом» дивидендов из прибыли прошлых лет

«Роснефтегаз», который зафиксировал убыток по итогам 2016 г., мог бы выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет, считает министр финансов Антон Силуанов.

«По "Роснефтегазу" мы договорились о том, что 50% от полученных доходов "Роснефтегаз" должен заплатить. Во всяком случае, это было предложение Министерства финансов. Окончательное решение будет принято – я еще раз говорю – при подготовке директив правительства РФ», – сказал Силуанов.

Несмотря на убыток по итогам 2016 г., «у этой компании есть прибыль прошлых лет, она значительна и может быть источником для дивидендов», отметил министр.