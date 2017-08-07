Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 7 августа 2017 года

Политика

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Вашингтон к 1 сентября ответит на сокращение числа своих дипломатов в стране читать на WSJ.com

Конгресс предупредил президента США Дональда Трампа не увольнять спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство России в президентские выборы. В противном случае конгресс может воспользоваться правом заново нанять Мюллера читать на FT.com

Совет безопасности ООН в выходные принял новые санкции против Северной Кореи из-за ее ядерной программы. Но необходимо еще быстро их реализовать читать на WSJ.com

Северная Корея осудила новые санкции ООН и отказалась вести переговоры по своей ядерной программе. Также она пригрозила применить ядерное оружие против США в случае военной провокации читать на WSJ.com читать на FT.com

Крупный план

Торговцы антиквариатом, который «Исламское государство» (запрещено в России) украло в Сирии и Ираке, объясняют работу контрабандных цепочек поставок читать на WSJ.com

Экономика

Развивающиеся рынки снова стали двигателем роста мировой экономики. Но аналитики сомневаются, сохранится ли этот тренд, ведь мировая торговля, возможно, уже достигла пика читать на FT.com

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проводит рискованные экономические реформы. Президент решился сократить субсидии на продовольствие и топливо в надежде, что занятость и экономика вырастут быстрее, чем он потеряет поддержку читать на WSJ.com

Все больше испанцев возвращаются на родину на фоне восстановления экономики и снижения безработицы в стране читать на FT.com

Британское правительство настаивает, что заплатит за выход из ЕС «не более того, что необходимо» по его обязательствам перед блоком. Оно сделало заявление после появления сообщений о том, что Лондон готов заплатить до 40 млрд евро, если ЕС согласится начать переговоры о торговом соглашении читать на FT.com

Автомобили

Tesla и ее конкуренты хотят увеличить продажи электромобилей. Но, если им это удастся, может возникнуть проблема - нехватка зарядных станций читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть в понедельник утром подешевела. Члены ОПЕК проведут двухдневную встречу, и инвесторы следят за тем, присоединится ли Ливия к соглашению об ограничении добычи читать на WSJ.com

Гендиректор Continental Resources Гарольд Хэмм, один из пионеров сланцевого бума, делает ставку на ожидаемый рост экспорта СПГ из США читать на FT.com

Решение Дональда Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату пока почти не отразилось на планах энергетических компаний. Во многом это связано с тем, что на их стремление сократить вредные выбросы влияют рынки, а не политика читать на FT.com

Финансы

Американские регуляторы гораздо меньше штрафуют финансовые организации в 2017 г., свидетельствует исследование WSJ. Это связано с более благоприятным отношением властей к ним при Дональде Трампе и уменьшением числа претензий, связанных с финансовым кризисом читать на WSJ.com

Финансовые организации выплатили штрафы более чем на $150 млрд в США в связи с финансовым кризисом за последние 10 лет, показало исследование FT читать на FT.com

Некоторые инвесторы делают ставку на то, что курс доллара продолжит снижаться и это поспособствует росту стоимости других активов – от акций на фондовом рынке США до сырья читать на WSJ.com

Сильный рост котировок акций некоторых компаний становится проверкой терпения инвесторов, вкладывающих деньги в недооцененные акции. Результаты таких фондов по сравнению с результатами конкурентов в этом году могут оказаться худшими с 2007 г. читать на WSJ.com

Операционная прибыль 200 глобальных управляющих активами выросла в среднем лишь на 0,04% в 2016 г., хотя размер активов под их управлением увеличился на 4%, согласно Scorpio Partnership читать на FT.com

Ипотечные кредиты с плавающей процентной ставкой по-прежнему занимают значительную часть рынка США. Но неясно, к чему они будут привязаны, когда через несколько лет межбанковская процентная ставка LIBOR прекратит свое существование читать на WSJ.com

Крупнейший банк Австралии CBA заявил, что большая часть из 50 000 нарушений им законов об отмывании денег связана с «ошибкой в программном обеспечении», которую он устранил в 2015 г. Поэтому банк отрицает сообщения о том, что ему могут грозить штрафы почти на $793 млрд читать на FT.com

Действующие лица

Эван Гринберг, сын экс-руководителя AIG Мориса Гринберга, рассказал в интервью FT о том, как с помощью слияний и поглощений он строит собственную страховую империю Chubb читать на FT.com

Технологии

Южнокорейские прокуроры хотят, чтобы наследник империи Samsung Ли Чжэ Ён был приговорен к 12 годам тюремного заключения по обвинениям в коррупции. Суд должен огласить вердикт 25 августа читать на WSJ.com читать на FT.com

Создатели видеоигр для смартфонов успешно используют оповещения, чтобы люди проводили в них больше времени читать на WSJ.com

Спрос на промышленных роботов растет быстрыми темпами. Но им пока сложно заменить людей, когда требуется, например, различать и упаковывать предметы читать на FT.com

Потребительский рынок

Пытаясь противостоять росту доминирования Amazon, некоторые бренды предпринимают различные стратегии, чтобы поддержать местных ритейлеров читать на WSJ.com

Спрос на традиционные электронные сигареты ослабевает, поэтому крупные табачные компании связывают надежды с новыми продуктами. Эти устройства, в отличие от электронных сигарет, нагревают капсулы с табаком, а не с никотиновой смесью читать на WSJ.com

Японская SoftBank заинтересована в инвестициях в сервисы по вызову водителей Uber и Lyft, заявил ее гендиректор Масаёси Сон читать на FT.com

Дорогое средство от аллергии EpiPen по-прежнему занимает более четверти рынка несмотря на появление дженериков несколько месяцев назад. Отчасти это связано с ролью посредников, которые зарабатывают на продажах брендированной версии читать на WSJ.com

Менеджмент

Один из сотрудников Google опубликовал на внутреннем ресурсе компании заметку, в которой попытался объяснить биологическими различиями между мужчинами и женщинами небольшое число последних на руководящих и технических должностях в Кремниевой долине. Это вызвало полемику внутри компании и заставило руководство подтвердить свою приверженность гендерной диверсификации читать на WSJ.com читать на FT.com

Уровень увольнений в США снизился до минимума за 50 лет на фоне низкой безработицы. Работодатели пытаются сохранить сотрудников, так как знают, что им будет непросто найти новых читать на WSJ.com

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