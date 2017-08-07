Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 7 августа 2017 года
Политика
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Вашингтон к 1 сентября ответит на сокращение числа своих дипломатов в стране читать на WSJ.com
Конгресс предупредил президента США Дональда Трампа не увольнять спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство России в президентские выборы. В противном случае конгресс может воспользоваться правом заново нанять Мюллера читать на FT.com
Совет безопасности ООН в выходные принял новые санкции против Северной Кореи из-за ее ядерной программы. Но необходимо еще быстро их реализовать читать на WSJ.com
Северная Корея осудила новые санкции ООН и отказалась вести переговоры по своей ядерной программе. Также она пригрозила применить ядерное оружие против США в случае военной провокации читать на WSJ.com читать на FT.com
Крупный план
Торговцы антиквариатом, который «Исламское государство» (запрещено в России) украло в Сирии и Ираке, объясняют работу контрабандных цепочек поставок читать на WSJ.com
Экономика
Развивающиеся рынки снова стали двигателем роста мировой экономики. Но аналитики сомневаются, сохранится ли этот тренд, ведь мировая торговля, возможно, уже достигла пика читать на FT.com
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проводит рискованные экономические реформы. Президент решился сократить субсидии на продовольствие и топливо в надежде, что занятость и экономика вырастут быстрее, чем он потеряет поддержку читать на WSJ.com
Все больше испанцев возвращаются на родину на фоне восстановления экономики и снижения безработицы в стране читать на FT.com
Британское правительство настаивает, что заплатит за выход из ЕС «не более того, что необходимо» по его обязательствам перед блоком. Оно сделало заявление после появления сообщений о том, что Лондон готов заплатить до 40 млрд евро, если ЕС согласится начать переговоры о торговом соглашении читать на FT.com
Автомобили
Tesla и ее конкуренты хотят увеличить продажи электромобилей. Но, если им это удастся, может возникнуть проблема - нехватка зарядных станций читать на WSJ.com
Энергоресурсы
Нефть в понедельник утром подешевела. Члены ОПЕК проведут двухдневную встречу, и инвесторы следят за тем, присоединится ли Ливия к соглашению об ограничении добычи читать на WSJ.com
Гендиректор Continental Resources Гарольд Хэмм, один из пионеров сланцевого бума, делает ставку на ожидаемый рост экспорта СПГ из США читать на FT.com
Решение Дональда Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату пока почти не отразилось на планах энергетических компаний. Во многом это связано с тем, что на их стремление сократить вредные выбросы влияют рынки, а не политика читать на FT.com
Финансы
Американские регуляторы гораздо меньше штрафуют финансовые организации в 2017 г., свидетельствует исследование WSJ. Это связано с более благоприятным отношением властей к ним при Дональде Трампе и уменьшением числа претензий, связанных с финансовым кризисом читать на WSJ.com
Финансовые организации выплатили штрафы более чем на $150 млрд в США в связи с финансовым кризисом за последние 10 лет, показало исследование FT читать на FT.com
Некоторые инвесторы делают ставку на то, что курс доллара продолжит снижаться и это поспособствует росту стоимости других активов – от акций на фондовом рынке США до сырья читать на WSJ.com
Сильный рост котировок акций некоторых компаний становится проверкой терпения инвесторов, вкладывающих деньги в недооцененные акции. Результаты таких фондов по сравнению с результатами конкурентов в этом году могут оказаться худшими с 2007 г. читать на WSJ.com
Операционная прибыль 200 глобальных управляющих активами выросла в среднем лишь на 0,04% в 2016 г., хотя размер активов под их управлением увеличился на 4%, согласно Scorpio Partnership читать на FT.com
Ипотечные кредиты с плавающей процентной ставкой по-прежнему занимают значительную часть рынка США. Но неясно, к чему они будут привязаны, когда через несколько лет межбанковская процентная ставка LIBOR прекратит свое существование читать на WSJ.com
Крупнейший банк Австралии CBA заявил, что большая часть из 50 000 нарушений им законов об отмывании денег связана с «ошибкой в программном обеспечении», которую он устранил в 2015 г. Поэтому банк отрицает сообщения о том, что ему могут грозить штрафы почти на $793 млрд читать на FT.com
Действующие лица
Эван Гринберг, сын экс-руководителя AIG Мориса Гринберга, рассказал в интервью FT о том, как с помощью слияний и поглощений он строит собственную страховую империю Chubb читать на FT.com
Технологии
Южнокорейские прокуроры хотят, чтобы наследник империи Samsung Ли Чжэ Ён был приговорен к 12 годам тюремного заключения по обвинениям в коррупции. Суд должен огласить вердикт 25 августа читать на WSJ.com читать на FT.com
Создатели видеоигр для смартфонов успешно используют оповещения, чтобы люди проводили в них больше времени читать на WSJ.com
Спрос на промышленных роботов растет быстрыми темпами. Но им пока сложно заменить людей, когда требуется, например, различать и упаковывать предметы читать на FT.com
Потребительский рынок
Пытаясь противостоять росту доминирования Amazon, некоторые бренды предпринимают различные стратегии, чтобы поддержать местных ритейлеров читать на WSJ.com
Спрос на традиционные электронные сигареты ослабевает, поэтому крупные табачные компании связывают надежды с новыми продуктами. Эти устройства, в отличие от электронных сигарет, нагревают капсулы с табаком, а не с никотиновой смесью читать на WSJ.com
Японская SoftBank заинтересована в инвестициях в сервисы по вызову водителей Uber и Lyft, заявил ее гендиректор Масаёси Сон читать на FT.com
Дорогое средство от аллергии EpiPen по-прежнему занимает более четверти рынка несмотря на появление дженериков несколько месяцев назад. Отчасти это связано с ролью посредников, которые зарабатывают на продажах брендированной версии читать на WSJ.com
Менеджмент
Один из сотрудников Google опубликовал на внутреннем ресурсе компании заметку, в которой попытался объяснить биологическими различиями между мужчинами и женщинами небольшое число последних на руководящих и технических должностях в Кремниевой долине. Это вызвало полемику внутри компании и заставило руководство подтвердить свою приверженность гендерной диверсификации читать на WSJ.com читать на FT.com
Уровень увольнений в США снизился до минимума за 50 лет на фоне низкой безработицы. Работодатели пытаются сохранить сотрудников, так как знают, что им будет непросто найти новых читать на WSJ.com
В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.