Миноритарию «Башнефти» опять отказали в привлечении к процессу по иску к АФК «Система»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске отклонил апелляцию миноритария «Башнефти» Алексея Кислицына (владеет 216 обыкновенными акциями компании), который хочет стать соистцом в тяжбе «Роснефти» и АФК «Система» на 170,6 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Представитель «Роснефти» ранее говорил суду, что Кислицын не является историческим акционером «Башнефти», а купил акции этой компании уже после ее перехода к «Роснефти» и даже после подачи иска к «Системе». Представитель «Системы» возражал, что если Кислицын не являлся акционером на момент событий, то это не лишает его права участвовать в процессе. «У лица есть такое право, оно не может быть ограничено какими-то другими обстоятельствами. Это такое же заявление на участие в деле, как и Минземимущества Башкирии (владеет 25% акций "Башнефти". – Ред.)», – говорил он.

«Я обратился за судебной защитой точно так же, как и мажоритарные акционеры. Когда крупные компании судятся между собой, чаще всего страдают миноритарные акционеры. Я боюсь, что стороны заключат мировое соглашение, <…> эта ситуация кончится тем, что выгоду получит в итоге "Роснефть", а не "Башнефть", – цитирует Кислицына ТАСС. Представитель "Роснефти" обвинил акционера в попытке затянуть процесс. Представитель АФК "Система" просил суд жалобу Кислицына удовлетворить: "Кислицына нужно выслушать, чтобы потом решение суда нельзя было отменить на том основании, что Кислицына не выслушали".