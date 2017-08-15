Полугодовая прибыль «Норникеля» снизилась почти на треть

В первом полугодии 2017 г. чистая прибыль «Норникеля» по МСФО снизилась в годовом измерении на 30% до $915 млн. Как сообщает «Прайм», полугодовая выручка компании выросла на 11% до $4,248 млрд. Показатель EBITDA снизился на 3% до $1,744 млрд. Рентабельность по EBITDA составила 41% против 47% годом ранее.

Консолидированная прибыль за отчетный период выросла на 11% до $4,2 млрд.

Объем капитальных вложений практически не изменился в годовом измерении и составил $0,7 млрд, сообщает ТАСС. Компания сохраняет прогноз по капитальным затратам на весь 2017 год на уровне $2 млрд. Свободный денежный поток в январе - июне 2017 г. снизился на 17% до $0,5 млрд в основном за счет разнонаправленной динамики изменения оборотного капитала, при этом соотношение свободного денежного потока к выручке составило 12%.

ГМК «Норильский никель» - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур. В «Норникеле» 30,3% принадлежит «Интерросу» Владимира Потанина, 27,8% - Rusal Олега Дерипаски. Совладельцы металлургической компании Evraz Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов контролируют примерно 6% акций компании.