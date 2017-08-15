Собянин: метро до конца года получит ещё 18 поездов «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что до конца года Московский метрополитен получит 18 новых составов со сквозным проходом и USB-розетками. «14-й поезд нового поколения "Москва" вышел на фиолетовую ветку #метро. До конца этого года @MoscowMetro получит еще 18 таких составов», - написал он в Twitter.

Новый поезд «Москва» был запущен в апреле. Он может перевозить до 2000 человек. У него сквозной проход через все вагоны и более широкие дверные проемы со световыми и звуковыми индикаторами. Вагоны оборудованы интерактивными табло и USB-разъемами для зарядки смартфонов и других гаджетов.