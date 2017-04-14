В московском метро запустили поезд с USB-розетками

На Таганско-Краснопресненской ветке столичного метро запустили новый поезд «Москва». Состав нового поколения на 15% вместительнее, он может перевозить до 2000 человек. У него сквозной проход через все вагоны и более широкие дверные проемы со световыми и звуковыми индикаторами. Количество поручней в поездах увеличили на 30%, а для инвалидных колясок добавили специальные места. Составы оборудованы интерактивными табло и USB-разъемами для зарядки смартфонов и других гаджетов.

К концу 2017 г. на фиолетовой ветке будут курсировать более 30 таких поездов, полностью составы обновят к 2020 г. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал поезд «Москва» «лучшим в мире метропоездом». По его словам, этот состав в полтора раза дешевле международных аналогов. «Его конкурентность не только на российских площадках, но и в мире. Самое главное, что мы получили для москвичей, для пассажиров уникальный комфортный поезд, который и тише, и экономичнее», – добавил Собянин.