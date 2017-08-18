Министр транспорта предложил законсервировать строительство метро в Омске

Министр транспорта России Максим Соколов считает, что строительство Омского метрополитена целесообразно законсервировать, поскольку оно требует больших средств. «Я разбирался в перипетиях проекта. Сегодня проще законсервировать этот объект, нежели вложить сотни миллиардов рублей в его достройку», — сказал Соколов.

«Сегодняшний объем пассажирских перевозок и формат развития современных транспортных систем, таких как скоростные трамваи, наземный электрический транспорт, говорят о том, что экономически выгоднее использовать именно эти виды перевозок», — добавил министр.

Строительство омского метро началось в 1993 г. Сдача первого участка была запланирована к 300-летию Омска в 2016 г. За это время из бюджетов разных уровней было израсходовано более 10 млрд руб., из них 6 млрд руб. — на возведение метромоста длиной 650 м через Иртыш.

В 2014 г. представитель регионального правительства уже заявлял со ссылкой на губернатора Виктора Назарова, что власти области рассматривают возможность консервации строительства метрополитена в Омске из-за финансовых трудностей.