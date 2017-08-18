АТОР: почти все российские туристы прилетают в Барселону

В Испании в настоящее время находятся не менее 100 000 туристов из России, еще несколько сотен тысяч туров продано до октября, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Абсолютное большинство туристов прилетает в Барселону с целью пляжного отдыха на местных курортах», - говорится в сообщении ассоциации.

Испания входит в первую пятерку самых популярных направлений зарубежного пляжного отдыха у россиян. По данным Института туризма страны Turespana, турпоток из России в Испанию с января по июнь составил 545 400 человек - на 13,6% больше, чем годом ранее. В июне страну посетили 149 400 туристов из России, это на 13,9% больше, чем в том же месяце прошлого года.